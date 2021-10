En Argentina, son 21.500 las que fallecen por esta causa. A pocos días de culminar octubre, la campaña “Córdoba Rosa” espera realizar unas 7.600 mamografías gratuitas.

“Dos de cada diez mujeres argentinas vamos a tener cáncer de mama”, aseguró a La Nueva Mañana la doctora Leila Badra (MP 20814 – ME 10026), médica especialista en radiología y diagnóstico por imágenes, y directora del Programa de Detección Precoz de cáncer de mama dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

“El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina y en Córdoba. Unas 21.500 mujeres fallecen por año en el país por esta causa y en Córdoba el número que decesos alcanza los 5.000”, precisó la directora enfatizando que se trata de “un número alto de casos”. “Por eso es necesario concientizar sobre la necesidad del diagnóstico precoz, siendo la mamografía el estudio por excelencia para su detección”, explicó.

Si bien el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional del Cáncer de Mama, todo el mes es tomado por la Provincia para llevar una fuerte campaña de sensibilización para que las mujeres se realicen los estudios anuales, en especial la mamografía, porque el cáncer de mama detectado de manera precoz tiene cura en el 96% de los casos.

“El autoexamen es bueno hacerlo, pero eso no quita que una vez al año, las mujeres a partir de los 40 años agenden el mes de tu cumpleaños para consultar con su mastólogo y que le pida el examen y los estudios complementarios acordes con su edad. La idea es poder detectar microscópicamente si hay agrupaciones de calcificaciones que nosotros llamamos carcinoma in situ, que son imposible de palpar o ver a simple vista”, manifestó la especialista.

Desde hace tres años, “Córdoba Rosa” se replica todos los meses de octubre con actividades organizadas por el Programa de Detección Precoz de cáncer de mama junto con otras ONGs y ministerios provinciales.

“Hemos llegado a la población con diferentes mensajes, para concientizar. Este mes hacemos mamografía, el test de HPV y el control integral de la mujer frente al Paseo del Buen Pastor y en las CAPs, pero estos estudios se realizan de forma gratuita todo el año en los hospitales provinciales. Creemos que terminaremos el mes con más de 7.600 mamografías realizadas entre los centros operativos habilitados para la campaña tanto de la parte pública como privada (Conci Carpinela y Oulton).

“No solamente que en los hospitales provinciales se hace el diagnóstico gratuito todo el año con la mamografía sino que además hacemos el seguimiento, la cirugía y la reconstrucción mamaria, hasta el alta de la paciente”, subrayó.

Badra también como referente en Córdoba del Instituto Nacional de Cáncer, y explicó por qué en Córdoba se empieza a pedir esos estudios desde los 40 años y no a los 50 como a nivel nacional: “La decisión se tomó en base a nuestras estadísticas que nos da que una alta incidencia del cáncer de mama entre los 40 y los 50 años. Aun así, es de destacar que cada vez se detecta en mujeres más jóvenes de más de 30 años, pero las mamografías anuales se solicita a mayores de 40”.

Por último, graficó que el cáncer de mama es el motivo de muerte más frecuente en las mujeres en la provincia, cuando en los hombres es el de pulmón. “Los casos de cáncer de mama relevados anualmente superan la cantidad de casos de otros cánceres juntos como de pulmón, de cuello de útero, tiroides y páncreas en mujeres”, enfatizó.

8va caminata de concientización

Este sábado 23 de octubre, desde las 16 en el monumento de la rotonda del monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria, se realizará la 8va Caminata bajo el lema, “Caminamos con vos” que realiza la “Fundación Corazón de Mujer” junto a Fundación Oulton.

En la ocasión estarán presentes autoridades, médicos y pacientes recuperadas darán testimonio. “Vamos a hablar sobre mitos y verdades alrededor del cáncer de mama, se darán algunos tips y se realizará una intervención pública para armar el lazo más grande de Argentina. Luego haremos una recorrida caminando que durará alrededor de 40 minutos por Ciudad Universitaria. Se harán demostraciones de zumba y habrá números musicales y stands de instituciones y empresas relacionadas a la salud y a la atención de pacientes oncológicas”, explicó Carina Jabase, presidenta de la Fundación “Corazón de Mujer” a La Nueva Mañana.

Dicha entidad organizadora del evento, se constituyó hace diez años señaló que el objetivo primordial de concientizar a las mujeres sobre el diagnóstico precoz del cáncer de mama, instarlas a que se realicen una mamografía todos los años con especialistas y a contenerlas si ya han sido diagnosticadas.

“Empezamos con la fundación a hacer charlas con médicos y en el mes de octubre desde hace ocho años realizamos una caminata para concientizar a la población de realizarse los estudios anuales porque el cáncer de mama no se previene. Es silencioso y no da dolor, por eso es tan necesario el diagnóstico precoz. Cuando se detecta a tiempo (mediante la mamografía o estudios complementarios) se tiene una sobrevida de más del 90%. Además, se recomienda a la paciente observarse si ve cambios en las mamas, detectarse con la yema de los dedos si hay bultitos, que no haya hundimientos o enrojecimientos, sarpullidos o granitos que supuren porque esas también son alertas”, comentó.

Jabase también se refirió al mito de la incidencia genética para desarrollar este tipo de cáncer. “En mi caso, mi mamá tuvo cáncer de mama y falleció por esa enfermedad porque se lo diagnosticó en un estadío avanzado. Como mujer grande no quería mostrar sus lolas por vergüenza. Pero ese antecedente no es determinante para concluir que yo lo vaya a tener. Sin embargo, los estudios que me hago son más exhaustivos y más cuidadosos. Tampoco es excluyente decir que porque en la familia no se detectó casos de cáncer de mama, yo no lo voy a tener”, aclaró.

“Lo que se puede hablar en las conferencias médicas es que el tipo de alimentación que estamos teniendo, más la mujer occidental, influye mucho en la tasa de incidencia. La comida industrializada, el estrógeno en el pollo y el estrés, son algunos de los puntos en los que se ha puesto énfasis. Y nosotros con la experiencia cuando se acerca a la fundación alguna mujer diagnosticada, cuando le consultamos el 97% nos dice que emocionalmente les ha tocado atravesar alguna situación estresante, como algún divorcio o la pérdida de un hijo”, contó la presidenta de “Corazón de Mujer”.

Además, enfatizó que cada vez chicas más jóvenes son diagnosticadas con cáncer de mama. “Puede ser que se detecte antes porque las mujeres comienzan a realizarse estos estudios de más jóvenes. Ahora ya no podemos decir lamentablemente que tan solo por acercarse a los 50 años tiene mayor probabilidad de desarrollarlo”, dijo.

La Fundación “Corazón de Mujer” desarrolla varias actividades durante el año que comparten en sus redes sociales Facebook e Instagram. Para mayor información, acercarse a la sede de la Fundación ubicada en La Rioja 841 o comunicarse a través de sus redes sociales.