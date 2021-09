«Se sigue observando un descenso de casos diarios. Es sumamente importante continuar con las medidas de prevención», afirmó Laura López, jefa de Epidemiología.

El Ministerio de Salud actualizó el informe de la situación epidemiológica de la provincia. Los principales indicadores sobre la evolución del Covid-19 demuestran un sostenido descenso con relación al último reporte.

El cierre de la semana 36 –sábado 11 de septiembre a las 24 horas- finalizó con un total de 513.708 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 2.828 casos continúan activos (1.128 en la Capital y 1.700 en el interior), con un porcentaje del 98 por ciento de personas recuperadas.

El RO– el número o ritmo de reproducción promedio de casos nuevos-, el principal indicador epidemiológico, finalizó la semana 36 con 0,72.

Otro de los principales indicadores, el porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19, al terminar la semana 36 presentaba 403 personas internadas, lo que representa un 11,5% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

En cuanto a las personas fallecidas por esta infección, la semana 36 de 2021 finalizó con un total de fallecidos acumulados de 6.831.

Al respecto, Laura López, jefa de Epidemiologia expresó: “En la semana 36 se sigue observando un descenso de casos diarios y de personas internadas por Covid-19. No obstante, es sumamente importante continuar con las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio, en particular los y las adolescentes, que han comenzado a tener más actividad social y aún no cuentan con las dosis de vacunación contra la Covid-19”.

En ese sentido, y ante la presencialidad plena en las escuelas, la funcionaria detalló las principales medidas de prevención: “Desde el Ministerio de Salud recordamos la importancia del uso correcto del barbijo, del distanciamiento entre las personas, del lavado frecuente de manos y de las reuniones en lugares al aire libre o con ventilación continua y cruzada. Además, instamos a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, directivos y estudiantes a que se realicen un testeo semanal para evitar la transmisión del virus en las instituciones”.

Un indicador a resaltar es que, en la actualidad, los barrios Cofico, Cooperativa 16 de Noviembre y Ana María Zumarán son los que cuentan con mayor tasa de incidencia; es decir, mayor cantidad de personas contagiadas en relación con la cantidad de población en dicha zona.

Una de las cifras relevantes para los especialistas es que, actualmente, en el 76 por ciento de los casos se pueden identificar el nexo de transmisión de la enfermedad, por lo que considera bajo el índice de casos en investigación y de transmisión comunitaria. En este sentido, un alto porcentaje de los contagios se registra entre vínculos no laborales y en reuniones sociales.

En tanto, el personal de salud contagiado representa un 1 por ciento del total; en cuanto a la tasa de positividad es de 4,5 por ciento.

Con respecto a la cantidad de fallecimientos a causa del virus, puede observarse que junio de 2021 fue el mes con mayor porcentaje, registrándose el 19,36 por ciento del total de personas fallecidas. En 2020, el mes con mayor porcentaje fue octubre de ese año, con un 16,29 por ciento. En cuanto a los últimos registros, el mes de agosto del corriente año registró un 6,44 por ciento.

En la actualidad, la tasa de letalidad es de 1,33 por ciento, siendo menor a la media nacional.