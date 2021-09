Así lo expresó en el cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos, junto al gobernador Axel Kicillof, y los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que “el trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento. Como es un aporte central, necesitamos que esté bien pago, que los que trabajan tengan sus derechos reconocidos” al encabezar el cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos en la ciudad de Mar del Plata.

Del acto participaron además el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

Fernández sostuvo que “la mejor política que tuvimos fue la vacuna» e indicó que «hay dos modelos de país. uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos. Solo tuvimos 99 días de sanidad entre nosotros, de ahí en adelante solo tuvimos que cuidarnos. ¿Qué va a pensar el que vota el domingo? Solo quiero recordarles que actuamos lealmente con nuestros opositores», planteó el mandatario. «Voten por el pueblo, por los argentinos y las argentinas”, pidió.

“Ayúdamos a Macri a que deje de desordenar todo”, al tiempo que aseguró que el salario no perdió valor durante la pandemia porque «el Estado estuvo presente» y sostuvo que el Gobierno «no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan».

“Estamos orgullosos de haber salvado miles y miles de medianas y pequeñas empresas y cuidamos el trabajo porque somos peronistas y sabemos de qué se trata trabajar”, agregó el presidente.

En tanto, Kicillof puntualizó que “el anterior presidente y la anterior gobernadora le dijeron a la gente lo que querían escuchar, se las sabían todas, prometieron un montón de cosas que nunca hicieron; que no iban a hacer un ajuste, que no iban a ir al FMI y por todo eso hoy no quieren ir a debatir, porque no hicieron nada de lo que prometieron”.

En paralelo, participaron de sendos actos el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desde la ciudad de Junín; y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, desde Bahía Blanca, junto a precandidatos y referentes locales.

Sergio Massa sostuvo que “el domingo hay dos boletas que definen de alguna manera qué Congreso y qué país vamos a tener, en una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado e invirtiendo en la obra pública mientras que en el otro están aquellos que endeudaron al país en un minuto con una deuda impagable”.

En tanto, Máximo Kirchner sostuvo que “yo no les voy a pedir el voto, pero sí que cada argentino y argentina reflexione sobre como dejó el país Mauricio Macri y cómo lo estamos sacando adelante. Con Alberto que se ha roto el alma para llevar adelante el país y con Axel que se ha laburado todo. Yo quiero hombres y mujeres así al frente de mi país”.

Por su parte, los precandidatos Tolosa Paz y Gollán coincidieron en destacar que «vamos a poner a la Argentina de pie para construir el país que todos queremos, donde podamos tener una vida feliz”.

En Mar del Plata estuvieron presentes además el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Wado De Pedro (Interior), Jorge Taiana (Defensa), Roberto Salvarezza (Ciencia, Tecnología e Innovación); el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y funcionarios, legisladores e intendentes.