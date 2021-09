El Presidente encabezó un acto del Frente de Todos y les pidió a los candidatos y militantes que salgan a convencer a los votantes de que hay dos modelos de país en pugna.

El presidente Alberto Fernández llamó a trabajar para que “la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre, con más empleo y más producción”. Fue al encabezar este mediodía un acto en Tecnópolis, del que participaron de manera virtual gobernadores, autoridades provinciales, intendentes y candidatos del Frente de Todos de cada uno de los distritos.

“Hay dos modelos de país en pugna. Un país que representamos nosotros que creemos en un Estado presente, igualador, creemos en la democracia y en las instituciones de la república. Hay otro país, que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan tanto del mérito y de la meritocracia, que se llena la boca hablando de la república pero arma mesas judiciales para perseguir opositores. Hay otro país que generó la mayor decadencia económica que es el endeudamiento”, afirmó el mandatario, quien estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Junto a intendentes y los candidatos a legisladores y legisladoras por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, y por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro y Gisela Marziotta, el Presidente aseguró que hizo un análisis de todas las medidas que hizo el Gobierno nacional para dar respuesta a los desafíos que presentó la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, destacó el avance del plan de vacunación contra el coronavirus y remarcó que Argentina alcanzó ayer las 7 millones de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas durante el mes de agosto.

«El ritmo de vacunación no se frena. No voy a parar hasta que el último argentino y argentina reciba las dosis de vacunas que necesitan para no contagiarse», dijo el mandatario.

Asimismo, sostuvo que el Frente de Todos (FdT) «encaró el cuidado de la gente durante la pandemia», mientras que en la gestión de Mauricio Macri «el Ministerio de Salud había desaparecido y en los galpones de la Aduana se vencían vacunas».

«Había vuelto el sarampión en la Argentina. Habían abandonado el hospital público. Pero nosotros pusimos el Estado de pie y presente para nivelar las caídas que ellos habían generado», dijo.

Afirmó que el Gobierno nacional consiguió las vacunas porque “está profundamente arraigado en nosotros el cuidado de nuestra gente. No fue casualidad que preservamos con el ATP el trabajo y la producción lo hicimos porque está en nuestros genes cuidar el trabajo y la producción”, enfatizó.

“Ya empezó un tiempo distinto, ya cruzamos la puerta de salida, y ahora tenemos que decidir qué camino vamos a elegir”, dijo el Presidente y llamó a trabajar para que “la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre, con más empleo y más producción”.

Fernández hizo hincapié en que finalmente, después de la peor etapa de la pandemia, comenzó la etapa del crecimiento. «Ahora que hay 1800 obras públicas en el país, entregamos 20.000 viviendas y llegó el momento del crecimiento. Y hay 100.000 viviendas que se están construyendo hasta fin de año«, graficó el primer mandatario.

Y confesó que a veces piensa en aquel 10 de diciembre, cuando llegó al Gobierno con una gran ilusión. «Sabíamos que teníamos que resolver una deuda inmensa, sabíamos la gente que había sido empujada a la informalidad y a la pobreza», dijo. Lo que no sabía era que se venía una pandemia sobre la que, afirmó, se tomaron las medidas necesarias para que ningún argentino se quedara sin atención médica «porque en ese momento también había dos países en pugna»,

De manera virtual se conectaron todos los candidatos a diputados y senadores del Frente de Todos en las 24 jurisdicciones y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), y Juan Manzur (Tucumán). También formaron parte del acto de manera remota los vicegobernadores de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y de San Juan, Roberto Gattoni.

“En estas dos semanas que quedan de campaña salgamos con la fuerza militante que siempre tuvo nuestra fuerza, orgullosa de la militancia. Somos la política en su esencia misma, sabemos que es el instrumento para cambiar una sociedad. Salgamos a generar una explosión de confianza en los Argentinos”, pidió.

“Somos un movimiento que salió a la calle a defender a los que no tenían voz, en este tiempo de pandemia digámosles que estamos para darle la voz que la pandemia les ha quitado. Estamos para tenderle la mano a quienes se hayan caído. Ellos son hoy nuestra prioridad”, remarcó.

«Es posible que si deciden tomar el otro camino todo se haga más difícil porque ellos quieren no vivir en una Argentina para todos, creen que cada uno debe salvarse por sí mismo y todo el esfuerzo habrá sido en vano», afirmó

«Quiero terminar de convencer a los argentinos que tienen dudas porque estamos en un mundo dado vuelta en el que nadie tiene certezas», dijo Fernández. Pero aseguró que «nosotros tenemos la certeza de hacer el país en el que creemos. No voy a traicionar al pueblo que me votó ni a ningún integrante del Frente de Todos«.

«No me perdonan que haya promovido la unidad de la que tanto disfruto ni que haya convertido en servicio público la conectividad de internet, la telefonía y el cable. A mí ninguna tapa me doblega y ningún comentarista de la realidad me cambia la esencia, porque sé que la esencia de lo que hacemos no va a cambiar«, finalizó el mandatario.

Participaron además los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Cultura, Tristán Bauer; de Defensa, Jorge Taiana; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Economía, Martín Guzmán; de Educación, Nicolás Trotta; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; de Seguridad, Sabina Frederic; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Asistieron a su vez la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; General de la Presidencia, Julio Vitobello y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.