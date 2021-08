Nuevas revelaciones en la agenda secreta del ex Presidente: Manzano, Franco y los italianos

Franco Macri ingresó al Hospital Italiano el 4 de febrero de 2018. Se había caído en su casa y lo operaban de la cadera. El entonces Presidente estuvo de visita, jugó al bridge, y el día siguiente a la internación, que duró cinco días, mandó anotar en el cuaderno de notas de su secretario privado que debían dividir en porcentajes un bien de familia. Apenas unas semanas después, también preparaba un memorial en Pilar. Franco murió un año más tarde, el 2 de marzo de 2019, y sus restos fueron finalmente trasladados al Jardín de Paz de Pilar. El gélido Mauricio había preparado hacía tiempo el entierro que lo encumbraba como jefe del clan familiar con despacho en el corazón del gobierno.

5 de febrero de 2018: Bien de familia. Porcentaje q cada uno pone.

22 de febrero de 2018: Memorial Pilar.

El Cohete a la Luna reveló, la semana pasada, la primera parte de la agenda secreta del ex Presidente, extraída del teléfono de su secretario privado, Darío Nieto, en la causa de espionaje prohibido de Lomas de Zamora. En la segunda parte hay de todo. Búsqueda desesperada de más plata del FMI para la campaña de 2019. Sus manos moviendo los hilos del Estado para los negocios de las compañías socias del clan familiar en obras públicas más grandes de la Argentina. El lobby de los negocios en el Cerro Catedral. Los despidos. Una operación directa sobre Sergio Massa desde la Mesa Judicial por el caso Odebrecht, desactivada sólo cuando el entonces diputado llamó al presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Y un acercamiento en clave espía a un avión de José Luis Manzano que partía desde el aeropuerto de San Fernando, con destino a la ciudad mendocina de San Rafael. Allí viajaba un grupo de intendentes del Frente de Todos, en un día de elecciones locales de septiembre de 2019.

6 de septiembre de 2019. «Te paso la info que tengo hasta ahora del avión que fue a San Rafael con Intendentes», escribió Nieto en sus notas. «Fotos y ficha técnica del avión te la adjunto. Está a nombre de un trust en EEUU pero el avión es de José Luis Manzano. El avión vino desde Isla de Sal (una escala que generalmente se hace desde Europa), aterrizó en San Fernando el 28/8, fue a mar del Plata el 31/08, trajo 4 pasajeros a San Fernando, el 1/9 fue a San Rafael, el 2/9 volvió a San Fernando y ese mismo día salió a Río de Janeiro. El vuelo a San Rafael habrá costado aprox 12000 U$D y el costo del avión es de 6 M U$D. ¿Necesitas algo más?»

En el acto estuvieron el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, Anabel Fernández Sagasti y el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, que recuerda haber embarcado en San Fernando, aunque no sabe de quién era el avión del que días más tarde buscaba información el entonces Presidente. Una sóla esquela parecida a la información que reportaban para la época los espías de la Super Mario Bross. ¿Qué buscaba en ese caso? ¿Quién eran los infieles? ¿Qué información le servía tener?

La segunda mitad de 2019 estuvo marcada por el calendario de elecciones, el dólar y las giras desesperadas para retener el gobierno. Nieto le pasa constantemente la cotización. Y para el 21 de junio, los archivos revelan que buscan dinero del Fondo Monetario Internacional para las elecciones, pero el tema era “un quilombo mal”. Y agregaron: “No intervenir”.

Hasta entonces, el gobierno había recibido 44.500 millones de dólares del FMI. Todo en 2018. Sin embargo, también habían firmado una Carta de Intención por hasta 57.000 millones en total. La diferencia nunca les llegó, pero ellos la esperaban, aparentemente, para ese julio y agosto. El dinero era importante. Necesitaban llegar a las elecciones sin hacer lo que no querían hacer y criticaban del gobierno previo: intervenir la disparada del dólar con restricciones. Un experto en el estudio del caso dice lo siguiente: “Ellos, tal vez, sabían que sin dinero iban a tener que imponer restricciones después de las PASO, como las que tanto le cuestionaron a CFK en el último tramo de su segundo mandato (cepo al dólar). El 1 de septiembre de 2019 Macri, ya con Hernán Lacunza como ministro de Hacienda y tras las PASO, tuvo que sacar el decreto de necesidad y urgencia 609, adoptando medidas como las que tanto había cuestionado: restricciones a la libertad cambiaria con el dólar efectivamente disparado”. Y arriesga: “¿Será eso?”

La derrota en las PASO es otro capítulo de la agenda que también habla del crecimiento de Nieto. En ese caso, Marcos Peña quedó fuera de todo en una campaña que ya tenía tres vetos: no economía, no confrontar con Alberto Fernández y no hablar de reformas. Luego de las PASO, Nieto escribió: MP “detonado”. Ya entonces, eleva una propuesta y describe el dramático escenario para retener a María Eugenia Vidal: propone darle la Jefatura de Gabinete de un hipotético nuevo mandato porque el «equipo de la Provincia de Buenos Aires» no veía el sentido ni siquiera de ganar la nacional. Y pide a Macri que dedique más tiempo al territorio. Y que escuche.

8 de septiembre de 2019: al equipo de la provincia de Buenos Aires, escribió Nieto, “todo le da igual porque piensan que todo está perdido y no ven sentido a ganar Nación”. Sugiere que Macri trabaje un frente territorial con el equipo de Vidal, dedique más tiempo a los intendentes de los distritos más grandes y los “sin tierra” y pregunte qué necesitan para que “laburen boleta completa”. En las notas, Macri es MM. Marcos Peña es MP, el “detonado”, y Vidal, MEV:

La famiglia

Las notas de Nieto con Macri comienzan en diciembre de 2015. Al comienzo, el ex secretario sólo transcribe, y luego adquiere lugar de lenguaraz. A lo largo de esos años recorren los distintos capítulos del gobierno. El más impactante es el de los negocios mencionados en una sola línea con nombres que siempre conducen a Macri, hoy casos judicializados. Todos juntos muestran la otra cara de la Casa Rosada:

23 de junio de 2018. Ver tema abertis.

18 de octubre de 2018. Soterramiento Sarmiento



13 de noviembre de 2018. Impregilo – Italia más fácil xq se presentó en La primera licitación… Ute está reasignando. Proceso judicializado. Se puede cambiar. Espera ok.

7 de diciembre de 2018. Modificación R1 Gatillo soterramiento.

20 noviembre de 2019. Enrico y Lorenzo Ghella

Abertis es la concesionaria española de Autopistas del Sol S.A. (Acceso Norte) y Autopistas del Oeste. Y era socia de SOCMA, de la familia Macri, en Autopistas del Sol hasta mayo de 2017, cuando una investigación descubrió el nombre de SOCMA en el negocio tras los aumentos descontrolados de tarifas que multiplicaron exponencialmente las acciones. Para junio de 2018, en el momento de las notas de Nieto, el gobierno le extendía la prórroga del contrato hasta 2030 y reconocía deudas por 500 millones de dólares, sobre la base de una demanda ante el CIADI que los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau denunciaron como una farsa que había preparado el terreno para la renegociación.

Impregilo era una constructora italiana socia de Abertis y SOCMA en las Autopistas del Sol. También socia de Sideco en Yacyretá. Y en 2018 tenía el tercer tramo del Sistema Matanza-Riachuelo, la obra pública más importante de los últimos 70 años. El tramo dos era del consorcio de Ghella-IECSA, la constructora italiana asociada al primo Angelo Calcaterra. Y el segundo, de un consorcio integrado por el Grupo Indalo. Durante 2018, AySA corría a Indalo de la obra hasta eliminarlo, finalmente, en enero de 2019 y reemplazarlo por Impregilo, poco después de otra nota publicada el domingo pasado en El Cohete.

Ghella es, además, la constructora del soterramiento del Sarmiento donde fue socia de Odebrecht, IECSA y la española COMSA. Horacio Verbitsky sostiene, desde hace años, que creció en la Argentina luego de que Mauricio Macri y Angelo Calcaterra le pasaran parte de las acciones de IECSA para desplazar a Franco. Enrico y Lorenzo Ghella son sus dueños. Estuvieron en Casa Rosada también el 8 de mayo de 2018, con el presidente local de la compañía, Paul Bulacia, quien aparece en el calendario para otra reunión. Bulacia tiene cuatro ingresos a la Rosada, dos para encuentros directos con el Señor Presidente (SP), según el libro de entradas de Casa Militar, que no se privaba de seguir de manera directa los negocios.

Carlos Tévez es Carlos Tévez. Pero, en esta trama, también es dueño del 10 por ciento de la empresa Sideli S.A., una firma que creó el Grupo Macri para comprar y vender parques eólicos en Chubut. En noviembre de 2017, “Carlos” no estaba bien. Nieto escribe en las notas: arreglar una “entrevista con psicólogo” para “la semana que viene”.

Hay dos históricos empleados de Sideco: Concepción Lioi y Leonardo Maffioli. También están en el archivo de Nieto. Figura una reunión con Lioi en marzo de 2019 y una mención a Maffioli el 5 de diciembre de 2019, cuando Macri preparaba las valijas para irse de Casa Rosada. Lioi y Maffioli aparecieron públicamente con el escándalo de los Panamá Papers, como titulares de Fleg Trading, una empresa creada en 1998 por los Macri en Bahamas y transferida a los empleados ese mismo año. Fleg Trading aparecía vinculada a Owners do Brasil. Ambos declararon en la Justicia y desligaron a Mauricio Macri de esa compañía: dijeron que había abandonado la actividad empresaria al dedicarse exclusivamente a Boca Juniors a partir de 1994. Y le echaron la culpa a Franco Macri, a quien señalaron como el comprador de acciones de la brasileña vía una cuenta de SOCMA.

Que el nuevo lo raje

En 2017 y 2018 aparece la obsesión con los despidos. El INAL es el Instituto Nacional de Alimentos. En septiembre de 2017, las notas preguntan: “¿Cuánta gente tiene? ¿Cuánto sumó durante los K y q el nuevo baje gente”. En otra nota, apunta: “irritar con salarios del estado”. Luego: “Privilegios. Heredar cargos”. En enero de 2018, el Ejecutivo busca un edificio en Barracas para trasladar el ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo que ardían de protestas callejeras. Las notas dan cuenta de que llamaron a dos licitaciones, pero se presentó un solo edificio en la calle Azara. Decidían mudar Trabajo con “situación conflictiva al igual que desarrollo social”.

En la segunda mitad de 2018, aparece Télam. Y Mauricio Macri, por primera vez en primer plano, indaga por despidos y reincorporaciones que la Justicia laboral estaba ordenando. Esta es hoy una investigación de la causa de la Mesa Judicial. Estos datos son importantes. El 8 de noviembre, pregunta: ¿Cuántos fueron reincorporados por la Justicia y cuantos devolvieron la plata?, en relación con las indemnizaciones. El 15 de noviembre, las notas mencionan al abogado José Luis Etala, renombrado litigante de las cámaras patronales que representaba al gobierno en la causa y pululaba en los despachos de los jueces ofreciendo entradas de Boca.

Los archivos también muestran más contactos con el universo judicial. El Cohete mencionó, en su edición de la semana pasada, reuniones con Ricardo Lorenzetti y el operador radical Enrique “Coti” Nosiglia; con el camarista Mariano Llorens y el jugador de bridge Pierre Pejacsevich. Un pedido al consejero Pablo Tonelli para apurar la salida del camarista Eduardo Freiler. Dos reuniones con Gustavo Hornos. Apuntes con la agenda de tenis de Mariano Borinsky, y una nota con una pregunta a él, el día que el Presidente era denunciado penalmente por el préstamo con el FMI. Las notas también capturan un momento más conocido, con el mensaje de la escena en la que el fiscal Carlos Stornelli toma indagatoria al juez Norberto Oyarbide en la causa de los Cuadernos: “Sus deseos son órdenes. Stornelli ya lo tiene enfrente para preguntarle lo q el pidió”.

También preguntan por el juez porteño Andrés Gallardo: “¿Cuántos fallos de Gallardo fueron revertidos por la cámara en estos 15 años? Integrante nuevo consejo magistratura”. Otra nota pregunta por el juez “que había ganado muchos concursos pero no lo elegían por ser hijo de xxxxzzz. ¿Cuántas veces ganó?”, en referencia a Ignacio Rodríguez Varela, 36 veces presentado a concurso, hermano de Mariana Rodríguez Varela, militante antiderechos conocida como “La Loca del Bebito”, e hijo de Alberto Rodríguez Varela, ministro en dictadura y abogado de Jorge Rafael Videla. Macri lo nombró. Y hay una referencia conocida a la jueza Karina Perilli, integrante del tribunal del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Mientras tanto, Macri vive la vida: “Mandar mensaje al Árabe, felicitación por la premier y el Manchester City. Te veo en un par de semanas”. Juega golf y bridge con el entonces presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss. Apuesta 400 dólares al bridge. Pide: “Preguntar a la Corte tema Ley Glaciares”. Y prepara viajes de verano a Cumelén, para lo cual pide un mapa gigante del Nahuel Huapi y menciona una y otra vez gestiones para los Trappa, dueños de Vía Bariloche, asociados con Nicolás Caputo en el proyecto urbanístico del Cerro Catedral.

Esta semana, el abogado de Darío Nieto presentó un nuevo escrito en la Justicia. Las querellas piden la recalificación legal en la causa de espionaje prohibido donde fue beneficiado con falta de mérito. El defensor no quiere. Además, objetó el traslado del archivo del teléfono como parte de las pruebas en la causa del Memorándum con Irán. El abogado sostuvo como argumento que nada de lo que hay en esos archivos pertenece a Darío Nieto porque en definitiva, aclaró, era la agenda del ex Presidente.

Un día, Nieto anoto otro pedido. Un libro. El manantial, de Ayn Rand. La vida de un arquitecto llamado Howard Roark, que la portada de la edición reseña como un alegato en favor del individualismo. “Es individualista, inconforme, y está dispuesto a enfrentarse al establishment de la vieja profesión, los arquitectos que prefieren la resignación a la integridad, que rechazan las innovaciones y cuya única ambición es rendirse al gusto de las masas”.

Un empresario, espía y Presidente que nunca entendió el poder amador de las masas. En marzo de 2019, Nieto le escribe un mensaje a Juliana Awada después de las diez de la noche. Disculpá la hora, le dice. Y le manda algo de las redes.

— Emociona que lo haya hecho gente común -dice y agrega–, no fuimos nosotros.