«Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo», dijo el astro argentino acompañado por sus ex compañeros y los trofeos de los 35 títulos que ganó en sus 17 años como profesional en el club catalán.

El astro argentino Lionel Messi se despidió este domingo a la mañana formalmente del Barcelona de España, en una conferencia de prensa en el estadio «Camp Nou» y en la previa que su exequipo dispute el tradicional trofeo «Joan Gamper» con el que presenta a su plantel para la próxima temporada, donde por primera vez en 21 años no estará la «Pulga».

En el Auditori 1899, Messi llegó vestido de traje azul y con corbata al tono, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y se quebró apenas pisó el escenario, que estaba decorado con todos los trofeos que ganó en su carrera dentro del conjunto culé.

Estas son las principales frases de la conferencia, en vivo:

«No sé si voy a poder hablar, en estos días estuve pensando qué decir. Es muy difícil para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. La verdad que el año pasado cuando se armó el lío del burofax, estaba convencido, pero este año no. Mi familia y yo queríamos seguir acá, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Nuestra vida en lo cotidiano es maravillosa».

«Hoy me toca despedirme de esto. Llegué siendo muy chiquito, con trece años. Me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que viví y lo que hice. Estoy seguro que vamos a volver porque es nuestra casa y se lo prometí a mis hijos».

«Quiero agradecer a todos mis ex compañeros, a toda la gente del club que no vemos, que tienen los valores de este club. Traté siempre de manejarme con humildad, con respeto, y espero que eso sea lo que quede de mí, más allá de lo que tuve la suerte de dejarle al club».

«Todas las cosas malas que pasé me hizo crecer. Di todo siempre por este club y por esta camiseta, desde el primer al último día. Me voy más que conforme».

«Me hubiese gustado despedirme de otra manera, con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Es este último tiempo de pandemia fue duro no tener el aliento, festejar un gol con ellos, que coreen mi nombre y me retiro sin verlos durante un año y medio».

«Fueron muchos momentos, quizás me quedo con el de mi debut, más que todo», agregó y a su vez explicó: «Teníamos todo acordado y no se pudo hacer por el tema de LaLiga, como explicó Laporta».

«Lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible. Escuché muchísimas cosas que se dijeron sobre mí, te puedo asegurar que de mi parte hice todo lo posible porque era lo que quería y no se pudo», indicó el astro.

Respecto a la noticia y cómo vivió los últimos días, explicó: «Me pasan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo estoy un poco bloqueado, hasta el día de hoy no caigo en la realidad de dejar este club, de cambiar mi vida por completa. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y para mí era ´siempre lo mismo´. Es un cambio duro, sobre todo para mí familia, porque sé lo que sienten ellos la ciudad, pero sé que no vamos a adaptar y a estar bien. Hay que aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez».

«Es una posibilidad, a día de hoy a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron, no tengo nada cerrado. Estamos hablando, obviamente», agregó.

«Crecí con los valores de este club, siempre traté de manejarme con humildad y con respeto. Traté de llevarme con Barcelona de esa manera por el mundo. Que cada uno me recuerde como quiera y de la manera que quiera. Soy un agradecido de la carrera que tuve, de los títulos ganados, las derrotas también por más que te hacen sufrir te hacen crecer», explicó el deportista y añadió: «Cuando ganamos títulos, el festejo con la gente. Gracias a Dios tengo muchas imágenes para recordar y muy buenas».

«Es el momento más duro de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al final al otro día volvías a entrenar, tenías otra revancha, pero esto ya no vuelve. Ahora empieza otra historia, así que sí es uno de los momentos más difíciles», dijo y manifestó sentir tristeza por tener que irse del club que ama y en un momento que no lo esperaba. «Nunca mentí, siempre fui de frente diciendo la verdad: el año pasado quería irme, éste no».

«El Barcelona es uno de los más grandes del mundo, tiene una grandísima plantilla, seguirán llegando jugadores. Pero el club es más importante que cualquiera y la gente se va a acostumbrar, como pasa siempre con todo. Al principio va a ser raro, pero tiene una gran plantilla y al final todo se acomoda», dijo.

Ante la pregunta sobre cómo se dieron las cosas, Messi explicó: «La realidad es que cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente nuevo y hablamos, cenamos y estaba bastante convencido de que iba a seguir, de que no iba a tener ningún problema en arreglar, mi contrato incluso nunca fue un problema. Después no se pudo hacer, pero no tuve muchas dudas sobre lo que tenía decidido y pensado hacer».

«No hubo falsas esperanzas. Todos teníamos claro de que yo iba a arreglar, tan claro era que no tuvimos ningún problema en la negociación. Creo que siempre le fuimos sincero a la gente, al menos de mi parte. Nunca engañé a la gente», agregó.

«No sé bien el entramado de todo eso. Yo lo único que sé es que no se pudo por LaLiga, por la deuda del club, que no podía endeudarse más. A Tebas solo me lo crucé una o dos veces, crucé dos palabras, pero no tengo ningún problema con él, no sé qué decirle», volvió a aclarar.

«La noticia fue un baldazo de agua fría, porque no la esperábamos. Hasta el día de hoy estamos asimilándolo. Cuando me vaya de acá me va a caer más la ficha todavía y será peor. Pero lo importante es que voy a estar acompañado de mi familia, de mis seres queridos y una vez que empiece en el nuevo club se me va a pasar un poco todo esto».

«La gente del Barca me conoce, que soy ganador, que quiero seguir compitiendo. Así que eso es lo que quiero, de paso felicito a Dani Alves por haber ganado la medalla olímpica, estoy muy cerquita de él así que voy a querer superarlo», indicó sobre sus proyecciones deportivas y sobre la foto de él en Ibiza con Ney, agregó: «Se habló un montón de esa foto y lo explico rápido porque es una boludez. Habíamos hablado en la Copa América de juntarnos en Ibiza para pasar la noche. Me llamó Ney que estaba ahí para vernos. Comimos un asado de amigos e hicimos una foto, de hecho me hicieron una broma de que me vaya al París, pero esa es la historia. No hay nada raro, nada atrás, fue un momento que compartimos en las vacaciones y nada más».

«Voy a seguir hasta que dé, no he tenido muchas lesiones graves en mi carrera. Conozco muchos excompañeros que lo sufren, estamos acostumbrados a entrenar todos los días y puede ser muy duro», relató y sobre la posibilidad de que el club habrá un camino de renegociar, explicó: «Se cierra porque el club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más y se dio cuenta que no se podía hacer, entonces para qué tirarlo más si es un caso imposible. Tengo que pensar en mi carrera y lo que viene por delante».

«Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, porque no puedo decir más nada que eso».

Sobre las expectativas que tenía y lo que prevé, agregó: «Me queda la espinita de poder haber conseguido otra Champions más, la semifinal de Liverpool, la semifinal de Chelsea con Pep que nos hubiesen metidos en finales. Tuvimos una generación que podría haber dado alguna otra Champions, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas y no me arrepiento de nada, siempre dimos el máximo. Uno de mis objetivos es volver a ganar más título y terminar mi carrera con el máximo posible, para intentar agarrar a Dani (Alves), que donde va gana, y voy a intentar acercarme por lo menos».

«Yo había bajado el 50 por ciento mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me permitió. Es mentira que me pidieron bajar el 30 por ciento más mi ficha. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades. Hay que rellenar y se habla por hablar. Yo siempre fui de frente con el socio, con el aficionado, porque juntos crecimos y disfrutamos de todos estos años», cerró.