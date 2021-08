Ernesto Resnik, biólogo molecular, dialogó con con Sergio Villone y Tavo Cibreiro en AM530 la radio de las Madres de Plaza de Mayo.

El biólogo explicó que «la circulación comunitaria es inevitable, es clarísimo, ahí donde entró Delta en muy poco tiempo se extendió,» agregó que «lo bueno es que avanzo particularmente sobre la población no vacunada.»

Esta variante Delta habría sido «un desastre mayúsculo si hubiera sido seis meses atrás, nos encuentra en el proceso de vacunación evitando mucho de lo que podría haber ocurrido.»

Señaló que en todo el mundo, la Argentina no es la excepción, la vacunación aún no es completa y advirtió que «todavía hay mucha gente que se puede contagiar» pero «no es el drama que fue todo el ultimo año y medio» porque con la vacunación los únicos que quedaron sin vacuna son los jóvenes que tienden a «pasar la enfermedad mucho más levemente» con lo cual «posiblemente no volvamos a ver hospitales llenos y esperamos aunque los números siguen sin bajar del todo, una reducción grande en el número de muertos.»

Sobre la pregunta si Argentina puede enfrentar una tercera ola, Resnik respondió que es una situación «muy posible». Justificó que se guía por lo que ve en otros lados como en Israel, Reino Unido, etc. y agregó que «parece inevitable que vaya a ver una ola.» Con la vigilancia parcial que hubo se demoró la llegada y «esperamos que la ola sea corta y que la vacuna haga su función.»

Hay preocupación ya que Estados Unidos alcanzó un techo muy bajo de vacunación», la vacunación «fue muy rápida y muy extensiva pero con un techo más bajo de lo que esperábamos.» En Estados Unidos hay una población adulta no vacunada muy numerosa, en algunos estados se llega al 50%, «es un numero altísimo»

Informó que en Argentina en los próximos días posiblemente se alcance el número de vacunados con primera dosis de Estados Unidos. «Eso te dice mucho porque la vacunación en Estados Unidos empezó mucho antes y fue masiva por la cantidad de vacunas que tenían.»

En Estados Unidos la preocupación es «que hay mucha gente no vacunada, que se está terminando el verano y con que empiezan las secuelas con lo cual son todas las combinación de factores que normalmente disparan los casos de pandemias.»

El tema de combinación de vacunas, Resnik admitió que es un propulsor de la idea, señaló que el virus continua circulando en gran cantidad en Argentina, estamos hablando de 15mil personas por día, con lo cual la amenaza para los vacunados es poder infectarse pero «vacunados con primera dosis ya tenes gran protección, estadísticamente las persona que se infecte la va a pasar relativamente bien, en el sentido que la enfermedad no va a ser grave pero mejor es tener segunda dosis.»

En este momento Argentina tiene un problema con la segunda dosis de Sputnik, «me parecería perfecto dar una segunda dosis de cualquier otra pero además de eso, esta el hecho, inmunológicamente hablando, la inmunidad hecha por una mezcla de vacunas es mucho mejor que las dos dosis de una misma vacuna.»

La inmunidad es mejor con dos dosis heteróloga, dos dosis de vacunas distintas que con dos dosis de la misma vacuna y agregó que «hay que marchar ahí a paso raudo y vacunar a la mayor cantidad posible de gente como se viene haciendo y vacunar la segunda dosis lo más rápido posible con lo que sea, porque el virus sigue ahí estando ahí masivamente.»