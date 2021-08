Este domingo se leerá un comunicado reclamando avances en la causa que está totalmente parada. «Estos últimos cuatro años sólo es tristeza», indicó su mamá.

Este domingo se cumplen cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado, su hermano Sergio condenó el accionar de la Justicia por la falta de avances en la investigación y lamentó que a medida que pasa el tiempo se pierden posibilidades de dilucidar qué ocurrió. En ese marco, se realizará a las 18 la lectura de un comunicado para volver a reclamar Justicia por el joven.

En diálogo con AM750 apuntó a la responsabilidad política de Patricia Bullrich y cargó contra el juez federal Gustavo Lleral, quien en 2018 ordenó cerrar la investigación.

Santiago Maldonado tenía 28 años cuando fue brutalmente reprimido por la Gendarmería durante una protesta mapuche sobre la Ruta 40 en la localidad de Cushamen, al norte de Chubut, y cuyo cuerpo fue hallado 78 días más tarde en una zona que ya había sido rastrillada en varias ocasiones, al margen del Río Chubut.

Sergio Maldonado expresó su malestar por la falta de avances en la investigación judicial, que se encuentra paralizada en la Corte Suprema desde marzo de 2020. La familia espera que el Máximo Tribunal ordene que el caso sea investigado como desaparición forzada, y que se unifiquen en un solo expediente las causas vinculadas.

«A cuatro años no hubo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto de 2017, donde la Corte no define y sigue sosteniendo al juez Gustavo Lleral, que no hace nada y no va a actuar en la causa. Nosotros a Lleral no le podemos pedir nada porque ya dio un veredicto y no lo va a cambiar. Se debe avanzar investigando como desaparición forzada», indicó el hermano mayor del joven artesano.

A su vez indicó que hay una sumatoria de hechos: la causa madre, que es la desaparición, la causa por espionaje, la difusión de las fotos del cuerpo de Santiago, la propia denuncia del Ministerio de Seguridad contra Pablo Noceti por el accionar de Gendarmería. «Los jueces que tienen que resolver la pinchadura de teléfono es el que la ordenó», agregó Maldonado.

En esa línea, Sergio Maldonado indicó que el juez (Guido) Otranto fue absuelto por el Consejo de la Magistratura y fue quien delineaba la causa de cómo se investigaba junto a personal y abogados de Gendarmería. «Es complejo entender que no vamos a avanzar de ninguna manera porque el Estado no investiga al propio Estado. Por eso, es necesario que se conforme un grupo de expertos independientes», precisó.

La semana pasada la mamá de Santiago publicó una carta cuando en la fecha de natalicio de su hijo y pidió justicia: «Estos últimos cuatro años sólo es tristeza, no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia», expresó en el escrito y reclamó una respuesta al caso.

Comunicado por Verdad, Justicia y Memoria

En tanto, instituciones y referentes gremiales, políticos y de DDHH de Córdoba difundieron este domingo un comunicado adhiriendo y exigiendo que «se reactive la investigación» y en reclamo de Verdad, Justicia y Memoria por Santiago.

«Este domingo 1 de agosto 2021 se cumplirá otro aniversario más de aquella represión de fuerzas de la gendarmería argentina del gobierno de Mauricio Macri en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut, donde se encontraba Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado 78 días después flotando, a 400 metros río arriba donde fue visto por última vez», recordaron en el comunicado.

Y haciendo referencia a la entrevista de Sergio Maldonado a El Destape Radio, respecto a la paralización de la causa en la Corte Suprema de Justicia desde marzo del año pasado, enfatizaron que la sospecha es que existen hechos que se derivan de lo mismo como «la desaparición forzada de Santiago, el hallazgo, la difusión de la foto del cuerpo, las escuchas a su teléfono y el espionaje del cual fue víctima por esos días».

Por eso solicitaron Verdad, Justicia y Memoria por Santiago, castigo a los culpables, y que se reactive la investigación. El comunicado fue firmado por: Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Politicxs Córdoba, Peronistas Autoconvocados, Colectivo Más Democracia, Espacio Tinku, Partido Humanista, Frente Grande Córdoba, Partido de la Liberación de Argentina, Organización Tupac Amaru, Ex Presos Políticos por la Patria Grande, Colectivo Paravachasca por la Memoria – Alta Gracia, Familiarxs y Amigxs de Facundo Rivera Alegre, Comité por la Libertad de Milagro Sala Córdoba, Peronismo Cordobés en el Proyecto Nacional, Agrupación 17 de Octubre en el Frente de Todos, Agencia Prensared, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, OLP (Organizaciones Libres del pueblo), EFP (Encuentros de Feminismo Popular) LSB La Simón Bolivar – Alta Gracia Y Córdoba, APDH Regional Río Tercero, UNDAV, Fórum Córdoba, Frente Grande Córdoba, CISPREN, Carta Abierta, Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana en el Frente de Todos, Asociación Taxistas de Capital, Asociación DDHH Coca Gallardo , Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio, TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa), Macuca, La 27 de Octubre, Instituto Ramón Carrillo, Pedro Raúl Noro, Marta Platía, Viviana Alegre, Tri Heredia, Eduardo González Olguin, Mariana Mandakovic, Rodolfo Novillo, Sylvia Peñaloza, Irina Santesteban, Alicia Delia Alcaraz, Antonia García, Guillermo Pablo Ensabella, Aldo Blanco, Silvia, Guzmán, Mercedes Ferreyra, Roberto Gerez Cuevas, Alexis Darío Oliva, María del Carmen Rodríguez, Maria Alejandra Duarte, Zaida Charafedin, María Luisa Quercia, María Fernanda Giménez, Mercedes Fernández Sierra, Martina Novillo, Rosa L. Pobor, Norma Toloza, Ana Mariani, María Zambruno, Elisa Giordano, Luis Alberto Aubrit, María Teresa Macello, Néstor Manchini, Marta Tabasso, Olga Vélez, Mariens Monzón, Realdo Santiago Gastaldi, María Mercedes Bosco, Mario Borsellino, Horacio Viqueira, Silvia Bonaldi, Marcela Barrenti, Mariana Borsellino, Miguel Cabrera, Darío Bursztyn, Laura Beatriz Valdemarca, Luis C. Fernandez, Silvia Lacreu, Elena Rivero, Isa Cabrera, Silvia Risso, Mónica Mercado, Mónica Ambort, Marcelo Bisio, María Laura Vazquez, Noelia Pedernera, Teresa Techeira, Leandro Ortigoza, Claudia Adach, Leila Yasmín Ferreyra Viñas, Chami. Ana Salamone, Mario Ricci, Cristina Beatriz Rosales, Nidia Fernandez y siguen firmas.