Durante un acto en Mercedes, el Presidente consideró: «La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo».

El presidente Alberto Fernández expresó este martes la “preocupación” del Gobierno nacional por la «voracidad tremenda» con que el coronavirus avanza en «algunos lugares del interior de país» y dijo que “la pandemia no se terminó” y que aún «estamos en plena batalla» contra el virus.

«La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo», señaló el mandatario al participar en un acto en la ciudad bonaerense de Mercedes, donde además anticipó que se analizan medidas para hacer que «la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no nos arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora».

Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el Presidente se refirió a la actual situación sanitaria del país, en una semana en que el Gobierno nacional analiza cómo continuarán las medidas de cuidado a partir del viernes, cuando venza el DNU con restricciones que se encuentra vigente.

“Estamos preocupados por la pandemia en el interior del país donde está exhibiendo una voracidad tremenda, por lo que nosotros no podemos mirar desde afuera sin querer ayudar a esas provincias que lo están padeciendo”, dijo Fernández.

“Muchos piensan que está todo terminado y estamos lejos de estar todo terminado, sino que estamos en plena batalla. En esa batalla, la vacuna ayuda mucho, pero no hace todo”, apuntó.

Durante su discurso al inaugurar una obra de urbanización en Mercedes, Fernández enfatizó: “La pandemia no se terminó, está presente, está entre nosotros” y sostuvo que “hay una parte que tenemos que hacer nosotros que es cuidándonos y, otra parte, es como comunidad impidiendo que esa cepa -India- pueda penetrar las fronteras argentinas”.

Además, el Presidente le envió un mensaje al personal de salud, en especial a los médicos de las terapias intensivas: «Nada de esto hubiese sido posible si no hubiésemos contado con el compromiso de cada hombre y cada mujer que se ha cuidado y del personal de la salud que todos los días puso la cara e hizo frente a la pandemia, a pesar de lo inclemente que ha sido el virus que todos los días muta”, dijo.

“Todos los días cambia y nos propone nuevos desafíos, pero ellos -el personal de salud- nunca bajaron los brazos”, reconoció.

Asimismo, Fernández destacó que “la cantidad de ocupación de camas aumenta, pero con la misma cantidad de terapistas y los terapistas no bajan los brazos y por eso solo tenemos gratitud para con ellos. Esto es posible porque ellos estuvieron en la trinchera dando el combate y salvando vidas, cuidándonos”, cerró.

Por último, dijo estar «seguro de que a la pandemia la vamos a vencer y estoy seguro que vamos a salir adelante”.

“Estoy seguro que toda esa adversidad que hoy vivimos es fuerza que nos inyectan para ser más pujantes en el momento que superemos este tiempo”, concluyó el mandatario.

Fuente: Télam