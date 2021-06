Hay alerta en el sector por el agotamiento del personal, el incremento de contagios y las víctimas fatales pese a la vacunación. El último caso ocurrió ayer en Alta Gracia.

El incremento de contagios por la segunda ola de la pandemia de coronavirus en Córdoba, también está impactando en el personal de Salud que viene trabajando de manera incansable desde hace un año y que sigue incrementando la cifra de fallecidos en toda la provincia.

Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), contabilizan 60 trabajadores fallecidos según sus registros propios, que incluye profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos y administrativos que trabajan en el sistema sanitario.

“Es una cifra muy grande de trabajadores, no sólo médicos. Ya son 60 los fallecidos y no ha sido peor porque disminuyó notablemente porque ya tenemos a gran parte del personal vacunado, aunque las vacunas no cubren el 100 por ciento”, le dijo la secretaria adjunta del gremio, Estela Giménez a cba24n.

Por su parte, las cifras del Consejo de Médicos de Córdoba (CMPC) a las que tuvo acceso cba24n, indican que hasta este lunes 7 de junio hubo 42 profesionales médicos fallecidos en la provincia.

De ese total, el 45.2% de los casos (19), corresponden a médicos que se desempeñaban en el departamento capital y el resto en el interior. Entre ellos, los departamentos Rio Cuarto y Punilla concentran otro 24% del total de la fatídica cifra, con 5 casos cada uno.

“Es una situación muy alarmante, no sólo porque lleva a que día a día tengamos menos profesionales disponibles para la atención y cuidado de pacientes, sino también porque ante esta nueva ola, tengamos médicos que sienten temor por su salud y sus condiciones preexistentes y probablemente no puedan seguir prestando servicios como deberían”, aseguró el doctor Andrés De León, titular del CMPC en diálogo con cba24n.

En ese sentido, De León afirmó que si bien hay un gran número de médicos ya vacunados “esto no exime de los contagios por nuestra tarea y de que algunos profesionales con comorbilidades desarrollen cuadros graves, e incluso llegar a lo que está pasando con un nuevo incremento de profesionales médicos fallecidos”.

Desde la UTS, Giménez aseguró que la vacunación del personal ha sido muy buena, porque el grueso de los fallecimientos se dieron el año pasado, cuando los trabajadores aún no estaban inmunizados, sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo muy difícil por la necesidad de contar con más personal ante la crisis del sistema.

“Hoy tenemos trabajadores que son contactos estrechos de convivientes y son obligados a ir a trabajar hasta que no tienen síntomas, porque no hay reemplazos. Por más que tengamos las vacunas, esto sube los riesgos”, afirmó la dirigente.

Al cuadro general, Giménez sumó el agotamiento, el estrés y la presión como otro de los factores que aumentan los riesgos de contagios entre el personal sanitario.

“Todos estamos muy cansados, trabajamos con mucha presión, mucho estrés y mucha angustia por la cantidad de muertes que nos afectan. Esta sobrecarga deteriora nuestros sistemas inmunológicos y nos hace más vulnerables a los errores y a los contagios, a pesar de estar vacunados”, aseguró la dirigente sindical.

Cifras oficiales

Desde el ministerio de Salud provincial, aseguran que por el momento no tienen registros oficiales completos del total de fallecidos, ya que cuando fallece una persona, no se lo registra por su profesión, sino por su historia clínica, lo que dificulta llevar un registro exácto del total de fallecidos de todo el sistema sanitario.

El último caso

Este lunes, se conoció el fallecimiento del médico jefe de guardia del Hospital de Arturo Illia de Alta Gracia.

Se trata de Santiago Gerónimo de 42 años, quién estaba vacunado con las dos dosis y quién falleció tras haber estado internado desde hacía 15 días luego de haber dado positivo al test de coronavirus.