Otro cargamento: Córdoba recibió hoy 187.000 vacunas de AstraZeneca

Córdoba recibió este miércoles un lote con 187.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, que fueron enviadas por el Gobierno nacional.

Según reportó la Provincia, las dosis serán colocadas de acuerdo al plan de vacunación provincial vigente, dispuesto por las autoridades sanitarias de Córdoba.

Hasta el momento, la Argentina recibió 17.631.945 vacunas, según indicó el Ministerio de Salud en un comunicado. Solamente el lunes llegaron a la Argentina 2.148.600 dosis de AstraZeneca -cuyo componente activo se produjo en la Argentina-, el embarque más grande desde que se inició la campaña de vacunación.

Del total de dosis recibidas, 8.115.745 corresponden a Sputnik V (6.975.585 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2), 4.000.000 a Sinopharm, 580.000 a Astrazeneca-Covishield, 1.944.000 a Astrazeneca por el mecanismo Covax y 2.992.200 a las de Astrazeneca y Oxford, que representan la primera partida de las vacunas cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

Según el detalle difundido, el 29 de mayo 156.463 personas recibieron su vacuna, con lo que se transformó en el sábado con más aplicaciones, seguido por el del 24 de abril con 117.670 y el 10 de abril con 112.144 colocaciones.

Más vacunas

Este lunes el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero indicó que hay expectativas de esta semana continuar recibiendo vacunas de Sputnik V y de AstraZeneca, «que son los contratos más avanzados».

En declaraciones a FM Altos de Bahía Blanca, Cafiero habló también sobre la negociación con el laboratorio Pfizer: «Es necesario aclarar que no existen ni existieron ni 12 ni 15 millones de vacuna Pfizer y Argentina las rechazó. Eso no es verdad, no pasó nunca, es falso, y la oposición instala eso porque trata de poner una situación de desánimo e indignar más al que está indignado».

«Eso nunca existió, nunca hubo vacunas para Argentina y el país no las quiso traer. Eso no ocurre», subrayó el jefe de Gabinete, y explicó que el Gobierno sigue «negociando» con ese laboratorio y con otros, y, en el caso de la firma estadounidense, señaló que esas conversaciones ya «vienen desde el año pasado».

«Pero la verdad que hasta aquí, por distintas cuestiones contractuales de acuerdo al marco normativo que tenemos no hemos podido ponernos de acuerdo, como así nos pusimos con otra gran cantidad de laboratorios, como con AstraZeneca Oxford, con Sputnik V y avanzamos con los contratos de Sinopharm y estamos terminando el contrato con la firma Cansino», agregó.