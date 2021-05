Víctor Hugo salió a respaldar a Tomás Méndez: “Ellos tienen vía libre para las peores maldades, pero del otro lado no caben chistes ni errores”

Víctor Hugo Morales salió a respaldar al periodista Tomás Méndez, a raíz de su despido de C5N. Esta mañana, durante su editorial en AM 750, destacó que “mientras el canal tiene el derecho a defender su imagen, porque no sabían lo que iba a suceder, Méndez asegura que el móvil en lo de Bullrich era con tono humorístico, parodiando a aquel “Queremos preguntar” de Lanata, y asegurando que no mostraron ni la casa ni la dirección de Bullrich”.

Agregó: “Dice Tomás Méndez que ‘es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios, como lo hacen, digan que los otros son los violentos’”, y que “más allá del hecho en sí, me invade una cierta melancolía, porque los malos han alentado mil veces escraches a Cristina Kirchner y a otros adversarios políticos”.

En ese sentido, recordó que “los malos han publicado teléfonos de quienes pretendían estigmatizar, como Gils Carbó y sus hijas, a las que destrozaron sus vidas en una etapa. Y yo mismo, pude ver en la puerta de mi casa a TN, diciendo la dirección y hasta el piso en el que vivo, porque se les antojaba escracharme, y no pasó nada. Cuando lo hacen ellos, nunca deben rendir cuentas. Y del otro lado, hay que explicar cualquier paso en falso que se da”.

Por último, Víctor Hugo sostuvo que “lamentablemente la derecha puede mentir y la izquierda no. La derecha puede permitirse cualquier estropicio de la verdad y de la ética, pero la izquierda no”, y que “no hay que olvidarse que Bullrich es un elemento clave de todo lo mafioso actuado por el gobierno anterior. Pero así son las cosas. Ellos tienen vía libre para las peores maldades, mientras que del otro lado no caben chistes ni errores”.