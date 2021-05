Angustia de una hija por una cama para su madre

DEJEN DE MENTIR. Y tuvimos que llegar a esta situación. Y me toca vivirla muy de cerca. NO HAY CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA, y mi vieja está ahí peleandola esperando a tener una para que se pueda mejorar. No saben el miedo. No saben la angustia. Hagan las cosas bien por favor. DEJEN DE MENTIR, el sistema esta saturado. Es desesperante. HAGAN ALGO

