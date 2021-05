A 52 años, “gloria y honor a quienes hicieron el Cordobazo”

La comisión directiva del gremio periodístico recordó la gesta obrero-estudiantil y señaló que “fue un hecho que marcó o que se paró desde un lugar de la tan mentada grieta”.

Un documento de la comisión directiva del Cispren rememoró este sábado el Cordobazo, a 52 años. Recordar la gesta obrero-estudiantil es, para el gremio de los trabajadores del periodismo y la comunicación, “poco menos que una obligación para todos quienes abrazamos la militancia política y social”.

En el escrito, el sindicato señaló que “no compartimos la visión de que el hastío de un pueblo hoy, a 52 años, sea presentado como inobjetable. Que el “Cordobazo” saltee la grieta. No. Que no ofrezca discusión nos hace desconfiar. Y que pase a integrar la galería de acontecimientos que conforman el “ser cordobés” no nos convence”.

“El “Cordobazo” fue un hecho que marcó o que se paró desde un lugar de la tan mentada grieta. Disentimos con quienes sostienen que la sorteó”, expresó.