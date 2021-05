Peretti: «Pagaron más retenciones con Macri y no le hicieron un solo paro en cuatro años»

Peretti contó sobre la situación del campo en estos días y de las extraordinarias ganancias que está teniendo el sector agropecuario. Indicó que en el 2020, en plena pandemia, se vendió el 120% más de maquinarias agrícolas que en el 2019, el año del procampo de Macri.

Pedro Peretti, Productor de Santa Fe y ex miembro de la Federación Agraria Argentina (FAA), estuvo en comunicación con el Profe Javier Romero en su programa «Abrí los Ojos» que se transmite por Radio del Plata.

El productor contó que se encuentra ubicado a 350 km en su residencia de Máximo Paz donde tiene un campo, ubicado a cuatro mil metros del pueblo donde trabaja vacas, oveja, trigo, maíz, soja y avena.

Agregó que tiene «una chacra mixta que es la forma de explotación tradicional, de la colonización tradicional y exitosa de la colonización agraria que a partir de la década de 90 con la instalación de la caída del muro de Berlín, la incorporación de China al mercado mundial, la urbanización de la población de China en la Argentina vía mercado se sojizó para proveer o se formateo a imagen y semejanza de esta demanda china para proveer y arrasó con las chacras mixtas.»

Contó que fueron unas 200mil chacras mixtas las que desaparecieron en la argentina «junto con la instalación de la hidrovía como vía salida para la producción hacia China y junto con un proceso migratorio que llevó a miles de personas a vivir en los conurbanos de la República Argentina.»

Esto fue «un proceso que lo inició Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo y Felipe Solá fue su autor en el área agrícola.» Además se mencionó a Héctor Huergo quien «fue el presidente del Inta durante un año en la gestión de Menem y después fue el editor del Suplemento rural de Clarín. Viejo militante del troskismo argentino. En su juventud, es un hombre que proviene a la izquierda.»

Sobre el monocultivo mencionó que «tiene que ver con que no existe prácticamente ningún tipo de trabajo. El desarrollo del rentismo rural, gran cantidad de gente abandonó la chacra, alquilo el campo para hacer soja y se fue a otra cosa, a vivir de rentas. Hay mucha gente viviendo de rentas en el campo argentino, muchísima gente.»

Explicó que «la argentina no diferencia a sus productores, como si por ejemplo lo hace Europa. Argentina llama productores a cualquier tipo que tenga tierra. Una cosa es tener campo y otra cosa ser un hombre de campo. No es lo mismo un productor de «sofá» que alquila su campo y que la argentina le llama un productor que un productor que realmente produce en serio que se preocupa por el clima, por atender las vacas, por el cultivo.»

«En la argentina ese debate no está, hay muchos debate ausentes en la argentina, que han sido e invisibilizado, el del latifundio es otro.»

Contó que existían dos procesos en el campo «durante toda la década del 90 que quebraron casi 103 mil explotaciones agropecuarias y se hipotecaron 12 millones de hectáreas y no había retenciones, cero retenciones durante todo el 90 y fíjate qué desastre económico le paso a los productores.»

Se preguntó «¿El productor que hacía? el productor quebrado izquierdista, se radicaliza lo cierto después a partir del 2001 del 2002 empezó con Dualdhe, después la gente empezó en un rentismo empezó a ganar plata, se empezó a deshipotecar los campos y entonces un productor rentistas se afilia al PRO, no se afilia al PO.»

«Eso cambia el clima social, político y cultural de buena parte del interior productivo de la República Argentina porque nunca se ganó tanta plata como con los gobiernos peronistas. Este año que pasó fue un año extraordinario para el que cosechó para el sector agropecuario.» «Tuvo alguna desgracia climática pero para el que cosecho fue un año extraordinario. Se marcaron todos los récords de ventas de maquinarias agrícolas, 120% se aumentó la venta de implementos agrícolas.

«Del 2020 plena pandemia al al 2019 el año del procampo de Macri en el año 2020 se vendió el 120% más de maquinarias agrícolas, mirá vos que diferencia. Del 2013 al 2015 también les fue muy bien muy bien pero acá hay una construcción cultural y un sentido común que parece que con el peronismo o el kirchnerismo les fue mal.»

«El mejor año del campo de los últimos diez o quince años le metieron tres paros y a Macri que fue un desastre para el sector agropecuario que además no le cumplió una sola promesa sino que les dijo que iba a bajar las retenciones y la subió, porque pagaron más retenciones con Macri no le hicieron un solo paro en cuatro años.»

«La dirigencia agropecuaria es directamente una colateral agraria que Cambiemos directamente no tiene ninguna yo creo que hay una mesa en donde se discute, en un tiempo hubo. Cuando nosotros estábamos en Federación Agraria la derecha tenía una mesa que discutía y participan periodistas y se interactuaba.»

«Del 2003 al 2015 fueron 12 años y se hizo poco por cambiar ese sistema.» «Hay una autocrítica que el del campo nacional y popular de la que también somos responsables nosotros en alguna medida, porque el campo nacional y popular abandonó el debate de las cuestiones agropecuarias. La última vez que se discutió en serio la problemática agropecuaria en la argentina fue la década del 70 del siglo pasado, donde se discutió la ley del proyecto agrario, las ligas agrarias.»

«El debate sobre la renta, exigir retenciones si o no etc. un debate a fondo pero nosotros no tenemos ninguna política en donde el gobierno no participa del debate ideológico, de qué tipo de agricultura y ganadería queremos, no así el ministerio agrario de la provincia de Buenos Aires que tiene otras posiciones, otra actitud frente al problema. Ha creado una revista, propicia el debate dentro de las posibilidades, ahí hay un grupo de gente que estaba tratando de instalar un debate.»