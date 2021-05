Para el diario Ingles «The Guardian» el principal responsable de la ola pandémica en Argentina es la derechista Juntos por el Cambio

Los casos han aumentado de un total diario de alrededor de 5,000 a principios de marzo a un récord de 35,000 esta semana en medio de restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación.

Los casos han aumentado de un total diario de alrededor de 5,000 a principios de marzo a un récord de 35,000 esta semana en medio de restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación.

Es la 1 de la madrugada y la doctora de cuidados intensivos Vanina Edul está tratando en vano de recordar los nombres de todos los pacientes de Covid que han muerto durante su mandato.

La médica de 47 años todavía recuerda al primer paciente que vio morir de Covid el año pasado. “Tenía 60 años y nos sorprendió porque era joven para esa época. Pensamos que solo morían los ancianos. Qué equivocados estábamos ”, dice.

Con las variantes brasileña y británica circulando ampliamente en Argentina , los pacientes que está viendo ahora en el hospital público Fernández en Buenos Aires están muriendo más rápido y más jóvenes: una víctima reciente tenía solo 42 años cuando murió.

“Veo morir a gente en menos de una semana, pacientes jóvenes que no responden al tratamiento. Se administra oxígeno, se hace toda la mecánica, se pone boca abajo, boca arriba, pero no funciona. Luego hay otros pacientes cuyo nivel de oxigenación no es tan malo, pero mueren de todos modos ”, dice Edul.

Una segunda ola devastadora de casos de Covid tomó a Argentina con la guardia baja, con restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación. Los casos han aumentado de un total diario de alrededor de 5.000 a principios de marzo a un récord de 35.000 esta semana, mientras que las muertes aumentaron de 112 a principios de marzo a un récord de 744 el martes. El miércoles, los contagios diarios establecieron un nuevo récord, poco menos de 40.000 casos, mientras que las muertes se redujeron a 494.

Las cifras colocan al país en tercer lugar en casos diarios después de India y Brasil, y cuarto en muertes por Covid, después de India, Brasil y Estados Unidos.

1. THE GUARDIAN acaba de pubicar que el PRINCIPAL RESPONSABLE de la ola pandémica en Argentina es la derechista JUNTOS POR EL CAMBIOhttps://t.co/4eZ2vhMc3R — Pablo Rizzi (@Budijoly) May 24, 2021

En relación con la población, Argentina ahora tiene el mayor número de muertes por Covid por día en el mundo, con 16,46 muertes por Covid por millón el martes, superando con creces a su vecino gigante Brasil, que registró 11,82 por millón.

“Con estos últimos números, podemos esperar una catástrofe total en 10 días”, dice Edul. “Treinta y cinco mil casos nuevos el martes significan que 1.500 pacientes ingresan a cuidados intensivos en 10 días, y no sé dónde los vamos a poner”.

Las UCI ya están al límite en toda Argentina, con más del 90% de las camas de UCI ocupadas en las principales provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y la capital del país, según un censo realizado la semana pasada por la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos (SATI). . Los pacientes de Covid se desbordan en las salas de pediatría o cardiología y, a veces, incluso en los pasillos del hospital.

“Argentina se encuentra en una situación de colapso sanitario. Nuestros hospitales están desbordados y el eslabón débil de la cadena son nuestras unidades de vehículos intensivos, que tienen insuficientes recursos tecnológicos y humanos, insumos o medicinas ”, dijo Arnaldo Dubin, jefe de cuidados intensivos del hospital privado Otamendi en Buenos Aires.

“El marcador de este colapso es el aumento abrupto de la mortalidad: algunas regiones están reportando una tasa de mortalidad del 75% en cuidados intensivos”, dijo.

Los pacientes argentinos de Covid se están desbordando en las UCI improvisadas instaladas en salas de pediatría o cardiología y, a veces, incluso en los pasillos de los hospitales.

A pesar de las cifras horripilantes, pocos argentinos parecen ser conscientes de la gravedad de la pandemia, dijo Edul: muchas personas hacen caso omiso de las restricciones, asisten a fiestas clandestinas o se niegan a usar una mascarilla.

«Estamos siendo testigos del fracaso de una sociedad necia y obstinada, una sociedad deshumanizante en la que nuestros propios intereses son habitualmente privilegiados por encima de los de nuestros vecinos».

Cheee!!! THE GUARDIAN… lejos más conservador que La Nación, le echa la culpa de las muertes a JUNTOS POR EL CAMBIO! En tu cara @mauriciomacri

En tu cara @horaciorlarreta

En tu cara @FernanQuirosBA https://t.co/YUXnGVMqDd — Carlos Caramello (@caramellocumpa) May 23, 2021

Y la situación se ha visto agravada por la politización de la pandemia , con las elecciones legislativas de mitad de período que se acercan en octubre y los aspirantes a la presidencia para las elecciones generales de 2023 ya compitiendo por la nominación.

La coalición de oposición política de centro derecha de Argentina Juntos por el Cambio ha luchado con uñas y dientes contra las restricciones que la administración peronista progresista del presidente Alberto Fernández ha tratado de imponer, alegando que las medidas de salud son una restricción de las libertades personales.

“No le estoy quitando la libertad a nadie”, dijo el martes Alberto Fernández, el presidente. «Estoy aplicando los recursos que recomienda la ciencia».

En las últimas semanas, la oposición luchó contra Fernández hasta la Corte Suprema para revocar un edicto presidencial que cerraba las escuelas como parte de un paquete de restricciones para combatir la segunda ola, argumentando que el contagio en las aulas es insignificante. El tribunal permitió que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires siguieran impartiendo clases.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien espera ganar la nominación de la coalición para la presidencia en 2023, luchó particularmente duro contra el cierre de escuelas, esperando no ser superado por otros aspirantes a la presidencia dentro de su coalición, como la exministra de Seguridad Patricia. Bullrich, quienes son aún más críticos con la actual administración peronista.

“Hay una actitud de: ‘La gente va a morir, pero tengo derecho a seguir con mi vida como solía hacerlo’”, dijo Edul. “Entiendo a las personas que necesitan ir a trabajar en medio de esta tremenda crisis económica, pero el descontento social de una gran parte de la población es simplemente ira contra las restricciones en su vida diaria.

«Los políticos se están aprovechando de eso, confundiendo a la gente con información errónea».

Médicos como Dubin y Edul deseaban que el gobierno nacional estuviera presionando para lograr controles aún más estrictos. “Las restricciones impuestas por el gobierno nacional son insuficientes y, en cualquier caso, no se están respetando plenamente”, dijo Dubin.

El prestigioso diario inglés destruye a Juntos x el Cambio por judicializar las medidas en las escuelas de CABA. 👉Que feo día para ser de derecha y anglófilo.

😏https://t.co/pzin5UoAT4 — Marile (@MarileNeumayer) May 23, 2021

La alarmante escalada de la segunda ola de Argentina ya está pasando factura a los médicos de primera línea del país.

“Los médicos de cuidados intensivos en Argentina han entrado en un punto de fatiga terminal”, dice Dubin.

Edul dijo: “Algunos de mis colegas han muerto de Covid, otros sufren depresión o han intentado suicidarse. Muchos de los que trabajaban en tres hospitales diferentes han dejado uno debido al estrés «.

Ese agotamiento está contribuyendo a su vez a la alta tasa de mortalidad. “No importa cuántas camas adicionales pongan en las salas, lo que tenemos es un colapso del sistema porque no hay suficientes médicos”, dice Edul.

La propia Edul fue víctima del virus en junio pasado. “Sentí un dolor de garganta en el trabajo y decidí aislarme cuando llegué a casa”, dice. Pero Edul fue recibida con abrazos por su esposo y su hija de tres años antes de que pudiera advertirles. Ambos también contrajeron el virus, aunque se recuperaron.

La vacunación avanza lentamente, con solo el 18% de los argentinos que han recibido al menos una dosis hasta ahora, principalmente el ruso Sputnik V y el chino Sinopharm, aunque AstraZeneca ha prometido administrar 4 millones de dosis antes de fines de mayo.

El panorama para Argentina parece sombrío. “Si se mantienen las restricciones y la gente se vacuna lentamente, hay motivos para la esperanza”, dijo Edul. «Pero me pregunto si el gobierno podrá mantener las restricciones debido a la resistencia social y política».