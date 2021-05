Balnearia crecen los positivos y el Intendente pidió tomar conciencia

En la localidad crecieron los contagios y los activos suman 142. El Intendente Méndez emitió una carta a través de las redes sociales en la que manifiesta que cuando se te pide que te quedes en casa no es un capricho o simplemente una medida adoptada para fastidiarte, es para cuidarte

A Balnearia

A mi pueblo que me vió crecer:

Me tocó ser Intendente en uno de los momentos más duros de la historia… en momentos totalmente desconocidos e inciertos…

Que no es fácil, claro que no es fácil!!!

Que son momentos que agotan y cansan a todos… Claro que si!; pero no hay que bajar los brazos, no podemos permitirnos disminuir la energía puesta en la batalla.

De nada sirve adoptar medidas si no estamos dispuestos a acatarlas como sociedad… si nuestra localidad establece restricciones, no sirve si corremos a las localidades vecinas en busca de lo que aquí no se permite….

Ya no existen estadísticas, ya no podemos decir que tal o cual es la franja de riesgo… estamos todos en riesgo, nosotros y nuestros seres queridos.

Cuando se te pide que te QUE TE QUEDES EN CASA!! No es un capricho o simplemente una medida adoptada para fastidiarte, NO!!!! Es para cuidarte… solo debes salir si es realmente necesario.

Vos, solo vos!!! debes reflexionar… si quieres poner en riesgo tu vida y la de los tuyos. Las autoridades, no pueden estar al mismo tiempo en cada uno de los lugares donde se trasgreden las leyes.

Elijo cuidarme y cuidar a los míos y ese es el puntapié y la premisa para que todo esto frene.-

Cuando vemos que, se nos está enfermando el personal de salud, cuando vemos que el número de camas críticas disponible en la provincia va disminuyendo, cuando el número de internados crece y el oxígeno, insumo esencial en esta enfermedad esta escaseando… sin dudas genera impaciencia, temor, impotencia…. Mas aun cuando se palpa claramente que la población sigue sin tomar conciencia…. Y se publica en las redes juntadas, asados, salidas, festejos … como si simplemente fuera un momento de distracción y de alegría en medio de tanto… pero sin tomar claramente conciencia si mañana se convierte en el último recuerdo de alguno de los presentes.

Sí!!!! Asi es de duro…. cuando salgas, cuando organices juntadas clandestinas y fiestas o eventos, reuniones familiares u otras actividades, trasgrediendo las normativas, sin cuidar y acatar los protocolos, detente a mirar la cara de cada uno de los presentes…. Porque quizás pueda ser su último momento juntos.-

Esta pandemia se está llevando a gente joven, sana , sin enfermedades preexistentes… y aun no entendimos que el cuidado empieza por cada uno.

Cuando se te pide que te aísles, es para cuidarte y cuidar de los tuyos, por eso, si sos COVID positivo nombrá tus contactos a conciencia, pensando que es la única forma de cortar con la cadena de contagios… si como contacto, se te pide aislarte, hazlo! porque quizás mañana te conviertan en positivo y el número de casos se incremente por no haber acatado la medida de asilamiento.-

No permitas que tu hogar sea centro de reuniones que resulten innecesarias, quizás con los invitados llegue el virus y le toque a los tuyos lidiar con la enfermedad…..

Veíamos lo sucedido en otros pises y creíamos aquí no iba a pasar… y a pesar de tener el diario en la mano no quisimos creer que llegaría….. pero hoy estamos inmersos, la Argentina entera, en un momento de la pandemia sumamente difícil, alarmante… y disminuir el riesgo, y la cantidad de casos, solo se logra disminuyendo la circulación.

No sé que medidas adoptará en los próximos días el Gobierno Nacional y Provincial, yo por el momento apelo a pedir a mi Balnearia querido, TOMEMOS CONCIENCIA, ES NUESTRA GENTE, NUESTROS SERES QUERIDOS LOS QUE ESTAN EN RIESGO… CUIDATE !!! NO SALGAS, SI NO ES NECESARIO; EXTREMA MEDIDAS!!!!! DE VOS, SOLO DE VOS DEPENDE