Estudio científico: suspender la presencialidad escolar contribuye a reducir los contagios de coronavirus

Hablamos con uno de los coordinadores de esta investigación, Rodrigo Castro, doctor en Ingeniería, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, e investigador del Conicet.

Rodrigo Castro se comunicó con Sergio Villone y Tavo Cibeiro en «Detrás de las Noticias» por am530 la radio de las Madres donde expresó que «este estudio fue motivado acerca de la definición de la Corte si había evidencia científica o no para argumentar que era conveniente , si había algún principio de precaución cerrar la clase como se hace en varios piases del mundo donde se establecen semáforos y si la incidencia semanal sobre cada cien mil habitantes supera cierto nivel entonces se activan mecanismos.»

Agregó que «esa ausencia de evidencia reclamada en ese fallo nos motivo a decir bueno, organicemos la información, hagamos un recuento de información internacional de publicaciones y miramos lo que paso acá a fines de marzo, principio de abril. Esa fue la motivación.»

También precisó que «lo que observamos en el caso del conurbano que fue el único aglomerado social que acató el DNU y no propicio la presencialidad, se ve una baja en los casos totales, no sólo de la población escolarizada que da una pendiente de descenso casi el doble de pronunciada que en el interior de la Provincia de Buenos Aires (donde no alcanzaba el DNU) y que en CABA donde el DNU sí alcanzaba pero no se aplicó por lo del fallo de la Corte.»

«Entonces, en síntesis, tenemos evidencia cuantitativa de que hay una correlación temporal entre el momento donde se hace el comienzo donde se anuncia que se va a iniciar clases virtuales allá por el 19 de abril y tres días después, el 22 de abril, se ve esta pendiente en baja mucho más pronunciada que en los dos otros aglomerados contra los cuales comparamos.»

Precisó Castro que «esto no es una demostración taxativa en muchos otros factores están en juego es un problema multicausal complejo, temas de movilidad, temas de acatamientos de las medidas, es decir, no se puede argumentar y ninguno de los estudios internacionales que estudian este tipo de medidas argumentan taxativamente sin lugar a dudas que hay una causalidad directa y total, simplemente que a porta a la disminución es una evidencia que va en ese sentido y además es consistente con muchos otros estudios en otros paises que han visto lo mismo.»

«Había como una sensación de que no hay evidencia científica que demuestre que el cierre de escuela puede disminuir la circulación comunitaria y eso es falso. Hay mucha evidencia nosotros la presentamos en el reporte, lo que sí es cierto que hay otros estudios que no pudieron concluir nada, la ciencia funciona así en general y multiplicidad de estudios, nosotros aportamos una información para ponerlo sobre la mesa de discusión que sume y venga a cubrir un espacio que no estaba.»

Castro aseguró que «los datos muestran una evidente baja más pronunciada en el aglomerado que fue el conurbano donde se acato la medida esto es también motivo de futuros análisis y de otras variables que se podrían haber estudiado y agregado al estudio y nos parece excelente que muchos grupos e instituciones sumen más análisis y enriquezcan las conclusiones o las refuten. Es simplemente llenar un espacio que no tenía su sistematización y su presentación ordenada de la información.»