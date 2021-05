Acuerdan aumento del 35% para docentes universitarios

El incremento tendrá vigencia hasta febrero del próximo año y se aplicará en seis tramos.

Docentes y no docentes universitarios acordaron con el Gobierno Nacional un incremento paritario del 35 por ciento. Será aplicado en seis tramos y tendrá vigencia hasta febrero del 2020.

La decisión se tomó en una reunión realizada este sábado, de la cual participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación Nicolás Trotta, y representantes de los sindicatos CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

El mandatario nacional expresó su alegría por la rúbrica dado que expresó: “Me pone muy contento haber llegado a este acuerdo en paritarias, para mí es un honor poder firmarla”.

Las subas se aplicarán sobre los básicos de cada categoría y dedicación de la siguiente manera: 8% retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.

Además, se acordó que las y los docentes recibirán una suma fija no bonificable y no remunerativa mensual por persona y por universidad de $1.000 a partir de abril y hasta diciembre de 2021 inclusive y de entre 1.000 y 2.000 pesos para los no docentes según su categoría.

“La educación debe llegar a más chicos, es un tema central. Las sociedades ricas son las que desarrollan el conocimiento y la inteligencia para tener un país con futuro”, concluyó Fernández.