De León: «Los médicos estamos hartos, la sociedad ha involucionado»

El titular del Colegio Médico de Córdoba aseguró que «la única receta» para frenar contagios es restringir las actividades y advirtió que la falta de cuidados generará muchos muertos.

Mientras el país atraviesa el pico de contagios de la segunda ola de la pandemia de coronavirus y aún no se han definido nuevas medidas en la provincia para después del 30 de abril, desde el Colegio Médico de Córdoba (CMC), advierten por la delicada situación sanitaria.

“La realidad no es buena, estamos teniendo muchos casos y nuestra preocupación actual es tratar de no repetir lo que está pasando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la saturación del sistema sanitario”, le dijo el titular del CMC, Andrés de León, al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En esa línea, De León, aseguró que ante la imposibilidad de que se avance rápido con la vacunación masiva contra el Covid-19, no queda otro camino que aumentar las restricciones de circulación.

“Si la población quiere terminar con la pandemia y bajar los contagios no queda ninguna otra receta que restringir la circulación para evitar que el virus circule y contagie. Mientras la gente no cumpla con las medidas dispuestas y no restinga las actividades no esenciales esto va a seguir siendo un caos”, indicó el facultativo.

Respecto de cómo ha sido encarada la segunda por la sociedad, De León aseguró que los médicos están “hartos y muy cansados con todo esto”.

“Para los profesionales se mezclan muchas cosas, hay protestas por salarios, y mucho cansancio, pero hay que seguir. Estamos hartos y muy cansados, y además del trabajo el agotamiento tiene que ver con el comportamiento de mucha gente que no respeta los protocolos”, explicó el profesional de la Salud.

“No hay mucha conciencia instalada en la gente. Cómo sociedad hemos involucionado un montón desde el año pasado a este. No hemos aprendido mucho en cuanto a los cuidados, sino no hubiéramos repetido estos errores”, se lamentó De León.

Finalmente, el titular del CMC advirtió que “la gente debe hacerse cargo de sus actos, si ahora no quieren mayores restricciones, que después no protesten cuando haya muchas más muertes”.