La vacuna desarrollada por científicos argentinos se llamará Cecilia Grierson

El equipo de la Universidad de San Martín y el CONICET trabaja en conseguir financiamiento para empezar la Fase 1.

Detrás de los flashes que se llevó la producción de la vacuna Sputnik en Argentina, en el país avanza el desarrollo de un inmunización desarrollada por científicos argentinos.

El desarrollo de la vacuna que llevará el nombre Cecilia Grierson, la primera médica argentina, se encuentra en una etapa preclínica.

En el proyecto avanza bajo la dirección de la científica Juliana Cassataro e incluye al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín y al CONICET.

«Cuando se termine la fase preclínica, con ensayos de toxicidad y cosas que se piden, se podrá empezar una fase uno en humanos, lo más pronto que se pueda. Para eso también se requiere mucho más financiamiento del que tenemos y eso es lo que estamos tratando de buscar», afirmó Cassataro en una entrevista con el diario Página 12.

La tecnología que se utiliza para la vacuna argentina es semejante a la que se implementa la de la Hepatitis B o la del HPV, con proteínas recombinables.

«Es importante lo que pasó en Argentina, donde se van a producir vacunas de afuera. Perfecto. Me parece bárbaro. Yo me puse muy contenta. Pero tener un plan B para un futuro por si esto no funciona, es re importante y un plan C, además de esto, por si nosotros tampoco avanzamos», concluyó la científica.