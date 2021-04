Médicos de Córdoba: “De nada sirven más camas si no hay quién las atienda”

«El sistema está desbordado, cansado y estresado desde hace más de un año”, indicaron desde el Consejo de Médicos de Córdoba tras el anuncio de más camas Covid.

El presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC), Andrés de León, alertó este jueves que mientras la Provincia anunció que va a duplicar la cantidad de camas críticas de terapia intensiva, como parte de la estrategia sanitaria para afrontar la segunda ola de coronavirus, “no hay profesionales de salud para atenderlas”.

De León manifestó en declaraciones a la agencia Télam que una terapia intensiva necesita un médico cada seis camas, ocho como máximo, y “en Córdoba tenemos uno cada diez, por lo tanto ya tenemos una importante sobrecarga de nuestros terapistas de alrededor del 25%”, por lo que “el sistema no está relajado».

El gobernador Juan Schiaretti había anunciado que para esta nueva etapa de pandemia se va a ampliar a 3.751 las camas críticas de Covid 19, más del doble de la demanda del 2020.

Sin embargo el titular del CMPC dijo que “aumentar las camas de nada sirve si no tenemos quien las atienda. Necesitamos profesionales de las distintas especialidades, porque también tenemos que atender patologías no Covid. No vamos a dejar de atender otras patologías críticas para que haya más camas Covid”, advirtió De León.

En ese sentido sostuvo que el año pasado en algunos hospitales de Córdoba las terapias estuvieron cerradas porque “disponían de camas, respiradores y monitores pero no contaban con personal para atenderlas”.

La entidad, que nuclea a todos los médicos de Córdoba, mantiene constante diálogo con las autoridades de la salud provincial sobre la situación, y uno de los problemas es que “no hay profesionales y los que hay no están interesados en trabajar en el sistema público por los bajos salarios”.