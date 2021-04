Ulises Bueno, los Farías, y la mafia de los cuartetos

30/03/2021NEGOCIOS Y PODER

“Nosotros somos la mafia de Córdoba, yo tengo toda la policía comprada, nosotros manejamos todo este ambiente, nosotros somos la palabra justa” dijo Emeterio Farías, según el músico José Spitale, ex integrante del cuarteto Trulalá, allá por el año 2013. Cuando Farías se desempeñaba como presidente de la Agencia Córdoba Deportes, y Spitale había fundado por su cuenta la banda de cuartetos La Noche.

Y tuvo la ingenua pretensión de que los Farías difundieran por la cuartetera radio Suquía de su propiedad, un CD con su música. Y por ello concurrió allí con el consentimiento de los Farías, y según Spitale, en lugar de difusión recibió una paliza, propinada por Emeterio y su hijo Marcos. Mientras lo anoticiaban qué, según Spitale, ellos solo promocionan a los grupos de su mafia cuartetera. Y al que se va de ella, lo arrojan a la basura, o lo escrachan con críticas. Spitale dijo que luego de esa agresión, asustado hizo una denuncia ante la policía, para que “si a mí me llega a pasar algo, es porque algo tiene que ver, eso lo dejo claro”.

La pandemia y la debacle de los cuartetos

Actualmente como todos sabemos, la pandemia por el Covid 19, que ahora con una segunda ola no se quiere ir, afectó miles de negocios e industrias. Entre estas, en Córdoba, la industria cuartetera, oligopolizada por Carlos “La Mona” Rufino Jimenez y Emeterio Rufino Farías y su familia. Dos empresarios cuarteteros acólitos al poder, que a pesar de facturar millones y estar desgravados impositivamente por el Estado, tienen gran parte de su estructura laboral -músicos y asistentes- precarizada, en negro, con salarios irrisorios y sin convenio laboral pertinente. Un verdadero descontrol de codicia.

Los inconvenientes surgieron cuando, en marzo del 2020, hace más de un año, por la pandemia se prohibieron los espectáculos públicos, y con ello los bailes, que hasta entonces se hacían unos 70 por noche de fin de semana. De esta manera, esta caja líquida del mundo cuartetero, que se llena con la venta de entradas y tragos a precios estrafalarios, y que van derecho al bolsillo de la Mona o Farías, sin impuestos provinciales, se vio totalmente restringida pasando a cero.

Ante esta situación, la Mona y Farías, el este último principal hombre de la noche cordobesa en estos últimos años representante de las bandas “Ulises Bueno”, “El Loco Amato”, “La Banda de Carlitos”, “Trulala” y “Megatrac”, entre otros, comenzaron a despedir a sus músicos y asistentes que tenían, en su mayoría precarizados, en negro, o con convenios que nada tenían que ver con la música.

El primero fue La Mona y su firma Ere-Pal S.R.L Según artículos periodísticos, uno de los músicos más ricos de Argentina, junto con el Carlos Indio Solari, ex cacique de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ni lento ni perezoso, navaja en mano, en mayo del año pasado, cuando comenzaba la pandemia, La Mona decidió despedir de un saque a toda su banda. Incluso a compañeros de más de 50 años de ruta. Unos 45 músicos y asistentes en total. De los cuales, unos 29 habrían estado en blanco, nadie sabe bajo qué convenio laboral, dado que el sindicato de Músicos nunca intervino ni sabe que se pagó. Lo cual motivó un reclamo público.

“En cuanto a la situación de los trabajadores en relación de dependencia con Carlos “La Mona” Jiménez, entendemos que es una situación poco clara, que desvincula a los empleados sin echarlos, raro…La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Si de todas formas se quedarán sin trabajo? Vemos que los músicos tendrán que aceptar de buena voluntad el acuerdo que se les ofrezca, si bien no estarían siendo despedidos, sino tentados a acordar en buenos términos la renuncia por parte de ellos”, disparó el Sindicato, mediante un comunicado donde además denunció la precarización del sector.

Al respecto, el abogado de la mona Ruben Bravi, blanqueando la situación respondió: “se llegó a esta decisión por la sencilla razón de que se está pasando por un momento muy difícil. Ante esta alternativa se trató de buscar la mejor solución: que la empresa la pueda cumplir y que sea beneficiosa para el trabajador. Se está tratando de llegar a un acuerdo para la desvinculación a través de la cual se definió un plan de pagos, con la alternativa de que si esta situación se modifica dentro de poco, se retome la relación. Volverían con antigüedad cero”.

Cosa que efectivamente pasó, pues luego de despedir a toda su banda de manera poco clara, La Mona Jiménez, que tiene un famoso tema “Un telegrama de despido”, recontrató algunos de estos músicos, por una míseras monedas, en negro, para ensayar en su casa del barrio Cerro las Rosas, desde atrás de un vidrio, para no contagiarse de Covid y tocar vía streaming.

¿Por qué lo hizo? Dicen que por un lado de esta manera, sacó a todos para que ninguno de estos músicos, algún que estaban muy enojados con el acuerdo de los despidos, no se le ocurra abrir la boca sobre las cosas que vieron en los colectivos o camarines de Carlos La Mona Jiménez, descriptos como sodoma y gomorra.

Farías el capomafia del tunga tunga

Paralelamente a los despidos de la Mona, su histórico archienemigo, Emeterio Farías y su hijo Marcos Farías, “los patrones del mal” de la noche cordobesa desde hace 50 años, apenas decretada la pandemia, también comenzaron con los despidos en su bandas, donde trabajan unas 40 personas por grupo, en su mayoría precarizada y en negro.

Además de ser los amos de la noche cordobesa, regenteando estadios como el de basquet Atenas, Emeterio Farías es: el “Grondona” de la triste Liga Cordobesa de Fútbol; dueño de la radio Suquía, que recibe mucha pauta oficial ( https://www.suquia.com.ar/); y ex presidente de la Agencia Córdoba Deportes del gobernador José Manuel De la Sota.

Cargo paradójico que Emeterio aceptó, dicen, para alejar su imagen de hombre violento de la noche. Al que sin embargo rindió un mal tributó cuando primero, siendo funcionario, cagó a trompadas a un ex músico suyo José Spitale, en la puerta de su Radio Suquia y luego amenazó a un periodista cordobés que lo entrevistaba. Hecho que motivó un repudio del sindicato y la denuncia del músico.

En este caso, la navaja los Farías la usaron contra el grupo de Ulises Bueno. Actualmente el segundo cuarteto más famoso de Latinoamérica luego de la Mona, hermano del potro Rodrigo, un cantante empresario que atesora en lingotes de oro, y que ahora estará con su atractiva novia en el programa Showmatch de Tinelli.

En esta banda, Marcos Farías, hijo de Emeterio despidió a media docena de músicos y asistentes. Algunos de los cuales tenían 15 años tocando junto al cuartetero, totalmente en negro, sin ningún tipo de cobertura social, cobrando $ 2.000 “el toque”.

“Me tuve que volver a Buenos Aires porque no podía más. Estábamos en negro, sin ningún tipo de cobertura social. No podía pagar los gastos. Y ya venía de antes. Cuando Ulises empezó hacer su rehabilitación por drogas, como tocábamos menos nos rebajaron el sueldo un 60%. Apenas sacábamos 20 pesos en negro. Mientras que ellos ganaban millones,” cuenta a Stripteasedelpoder.com Alan Díaz , ex violinista del Grupo que actualmente tiene un juicio laboral con Ulises y Farías por su despido.

“Yo prácticamente comencé con Ulises en el 2006. Cuando arrancamos me decía que cuando la pegáramos no íbamos a andar más tirados. Al final la pegamos y, luego de 15 años trabajando en negro, me dejó tirado. Sin siquiera una indemnización correspondiente luego de tantos años. Por eso hoy tuve que vender todo lo que tenía porque estoy en la ruina” cuenta, por su parte, Ezequiel Ferrel, otro músico de Ulises despedido que también le inició juicio laboral a él y Farías.

Empresarios ricos, músicos pobres

Sobre la solvencia de la banda Ulises Bueno y Farías no hay ningún tipo de duda. Según los músicos despedidos los últimos shows antes de la pandemia tenían un cachet de 4 millones de pesos. Y en temporada, había veces que hacían tres tocadas por día, que cubrían, algunas veces, con costosos vuelos privados sobre el que iba un contingente de músicos precarizados. Con lo cual, podían llegar a facturar más de 10 millones de pesos por día.

Al respecto, en exclusiva, Stripteasedelpoder.com encontró un contrato del 15 de abril de 2019 de Marcos Farías y Ulises con el municipio de Ushuaia de Tierra del Fuego por 1,6 millones de pesos totalmente libres de impuestos y gastos. Hasta de SADAIC.

Estos millonarios ingresos eran por una banda de la familia Farías. Faltan computar otros como los de La Banda de Carlitos, Trulalá, Megatrack, su mayoría con músicos y asistentes precarizados, desgravados de impuestos provinciales, y que también tienen un convocante público.

En tal sentido se puede apreciar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, que la familia de Emeterio Farías, incluyendo esposa, hijos y sobrinos, tienen actualmente casi una decena empresas dedicadas a todo tipo de actividades comerciales. Desde la producción de espectáculos públicos, hasta obra pública y vial.

Una de estas empresas, Tunga Tunga S.A., es en sociedad con el ex intendente neoliberal de Córdoba, y funcionario de Menem German Kanmmerath, sobreseído recientemente en forma escandalosa en la causa Spectrum, y el publicista Orestes Lucero, ex funcionario de Mauricio Macri. Otra muestra más de los eternos vínculos entre el mundo de la noche y la política.

Estas sociedades de los Farías son:

SUQUIA FM SRL. Empresa constituida formalmente el 30 de abril de 1991, en plenas privatizaciones del espectro radioeléctrico con Menem y German Kamerath. Su objeto social es la emisión y transmisión de radio. Su domicilio es la calle Catamarca 342, Córdoba capital, donde actualmente funciona su emisora homónima. Factura, según AFIP, entre 14 y 70 millones de pesos anuales y es vital para el negocio de los Farías. Mediante ella se difunde casi exclusivamente los grupos cuarteteros y show que son de su propiedad. Los socios fundantes son Emeterio Farías y su esposa Celina Irene de Bicileo. Luego el 27 de mayo del 2019, se incorporó como socio a su hijo Mauricio, con todos los poderes para negociar junto a su padre Emeterio, en representación de la sociedad.

DIAL SRL. f ue inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de abril de 1999 por Emeterio Farías y su esposa Cecilia Irene Bizileo. Su objeto social y domicilio es la emisión y transmisión de radio en la calle Catamarca 342, el mismo que la SUQUIA FM SRL, y está exenta de IVA. El 25 de octubre del 2007, mediante cesión de acciones, Emeterio incorporó a su hijo Máximo. Actualmente su directorio lo presiden sus dos hijos, Marcos y Mauricio Farías y Marisa Kesman.

ue inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de abril de 1999 por Emeterio Farías y su esposa Cecilia Irene Bizileo. Su objeto social y domicilio es la emisión y transmisión de radio en la calle Catamarca 342, el mismo que la SUQUIA FM SRL, y está exenta de IVA. El 25 de octubre del 2007, mediante cesión de acciones, Emeterio incorporó a su hijo Máximo. Actualmente su directorio lo presiden sus dos hijos, Marcos y Mauricio Farías y Marisa Kesman. MANOLETE S.A. Constituida por Emeterio Farías y su esposa Celina Irene de Bicileo, el 20 de septiembre del 2001, en plena debacle económica. Esta firma fue una de las dos que informó tener Emeterio en su Declaración Jurada de Bienes cuando asumió como funcionario de De la Sota. Su objeto social es realizar servicios inmobiliarios por cuenta propia. Tiene, según la AFIP una facturación de entre 2 y 14 millones de pesos anuales. Y su domicilio igual que las anteriores es Catamarca 342. Actualmente su directorio lo componen De Bicileo, esposa de Emeterio, como presidente; su otro hijo Jorge Farías Bizileo como vicepresidente, y Marcos como director.

SEGUNDO A S.A.: Empresa con la que el clan Farías gestiona las bandas de cuarteto, entre ellas la de Ulises. Fue registrada el 17 de abril del 2005. Se dedica a la producción de espectáculos teatrales y musicales, en Argentina y en el exterior. Tiene una facturación declarada de entre 2,8 y 14 millones de pesos. Y su domicilio también es en la calle Catamarca 342. Esta firma comercial fue la que Marcos Farías usó para realizar el contrato de Ulises con la municipalidad de Ushuaia, donde en un solo show facturaron 1,6 millones limpios de todo impuesto. Tiene en total entre 12 y 16 empleados, cuando según los músicos, sólo la banda de Ulises tiene más de cuarenta personas trabajando. Sus actuales CEOs son Marcos Farías y Raul Roberto Farías, otro miembro de esta mafia cuartetera.

Empresa con la que el clan Farías gestiona las bandas de cuarteto, entre ellas la de Ulises. Fue registrada el 17 de abril del 2005. Se dedica a la producción de espectáculos teatrales y musicales, en Argentina y en el exterior. Tiene una facturación declarada de entre 2,8 y 14 millones de pesos. Y su domicilio también es en la calle Catamarca 342. Esta firma comercial fue la que Marcos Farías usó para realizar el contrato de Ulises con la municipalidad de Ushuaia, donde en un solo show facturaron 1,6 millones limpios de todo impuesto. Tiene en total entre 12 y 16 empleados, cuando según los músicos, sólo la banda de Ulises tiene más de cuarenta personas trabajando. Sus actuales CEOs son Marcos Farías y Raul Roberto Farías, otro miembro de esta mafia cuartetera. GURRU SRL: constituida el 8 de mayo del 2006 por Marcos Farías y Franco Eduardo Maximiliano Farías. Su objeto es la organización de espectáculos públicos y servicios de buffet con servicios de expendio de comidas y bebidas servicios, la otra fuente principal de los ingresos del lucrativo negocio cuartetero. Su domicilio legal es en la calle Maipú 440 de la Ciudad de Córdoba.

constituida el 8 de mayo del 2006 por Marcos Farías y Franco Eduardo Maximiliano Farías. Su objeto es la organización de espectáculos públicos y servicios de buffet con servicios de expendio de comidas y bebidas servicios, la otra fuente principal de los ingresos del lucrativo negocio cuartetero. Su domicilio legal es en la calle Maipú 440 de la Ciudad de Córdoba. TUNGA TUNGA S.A. Con un capital de 12 mil pesos, esta empresa fue registrada el 31 de mayo del 2006. Su objeto social eran trabajos de consultoría comunicacional, prestación de Internet, publicidad, montaje de sitios web, servicios de diseño gráfico, organización de eventos y actividades financieras. Sus socios fueron Emeterio Farías, Carlos Mariano Torres, Orestes Alcides Lucero, ex director de Macri en Radio Nacional Córdoba, y el ex intendente de la ciudad de Córdoba y funcionario de Carlos Menem German Kammerath. Esta firma fue disuelta por estos mismos socios el 4 de agosto del 2011, según se publicó en el boletín Oficial de Córdoba.

DEMAGU S.A.: Constituida el 11 de diciembre del 2009. Sus socios son Marcos Farías, hijo de Emeterio, y Gonzalo Sebastían Bustos. Su domicilio es la calle Catamarca 342 donde funciona la Radio Suquia y otras sociedades. Se dedica a la producción editorial, servicios de propaganda, y producción de eventos culturales.

Constituida el 11 de diciembre del 2009. Sus socios son Marcos Farías, hijo de Emeterio, y Gonzalo Sebastían Bustos. Su domicilio es la calle Catamarca 342 donde funciona la Radio Suquia y otras sociedades. Se dedica a la producción editorial, servicios de propaganda, y producción de eventos culturales. MARJOR S.A.: primera tres letras de Marcos y Jorge Farías, los dos hijos de Emeterio socios fundantes de esta empresa. Fue creada el 11 de abril del 2011 con el objeto de llevar adelante la producción de espectáculos (cosa que también hacen con Gurru SRL y otras compañías) alquiler de locales para espectáculos públicos, y publicidad. Su domicilio es en la calle Juan de Garay 967 barrio Pueyrredón Córdoba.

CATY S.A: Constituida el 21 de agosto del 2013 por Marco Farías y Marisa Kesman socia a su vez en DIAL SRL. Su objeto social es ejecutar construcciones edilicias públicas y privadas, venta y alquiler de inmuebles rurales y urbanos, creación de country, y ejecución de obras viales. Su domicilio es en la calle Catamarca 342 donde también funciona, DIAL SRL, DEMAGU S.A. y la radio Suquía. No tiene empleados ni tributa IVA.

La Odisea de Ulises

Al igual que Farías, el cuartetero Ulises, el tercero en cuestión, con una casa en un country, también detenta una millonaria fortuna. Integrada con dos empresas comerciales, e incluso una firma offshore en Miami, Estados Unidos, un paraíso fiscal. Es decir, un lugar donde se esconde plata fuera de la mirada del fisco.

Las que están radicadas en el país son: CUARTO DE MILLA S.A. Y GRUPO UFA S.A.S. La primera con un capital de un millón de pesos, Ulises la constituyó el 11 de marzo del 2015. Su nombre viene de la raza de caballos de carrera desarrollada en Estados Unidos “Quarter Horse”. Y su objeto social de los más diversos: ejecución de obras públicas y privadas, compra venta de lotes y campos, creación de urbanizaciones, obras viales, demolición, operaciones financieras y fideicomisos.

En esta empresa, con el 50% del paquete accionario, figura como socia su esposa de entonces, Melisa Isabel Ferraris. Una joven, que tras el divorcio con el cuartetero y acusación de violencia de género de por medio, padeció todo tipo de situaciones extrañas.

Primero, en el 2017, apenas se separó, fue acusada de perpetrar un millonario robo, en complicidad con su jardinero, el ex plomo de la banda, en la casa de Ulises en el country Cuatro Hojas. El mismo donde vivía Ricardo Jaime. El robo fue estimado por el abogado de Ulises en más de 6 millones de pesos y un kilogramo de oro. Y motivó un recordatorio del cantante cuartetero en su show en el Gran Rex de Buenos Aires, cuando delante de todo el público dijo “la hija de su madre se llevó todo” y le dedicó una canción.

Luego, dos años después, el 2 de junio del 2019, “por error” la policía de Córdoba, de quien Farías se jacta “manejar”, allanó un fin de semana la casa de Ferraris en el country Cuatro Hojas, en busca de un supuesto delincuente, y la detuvo por tenencia de 100 gramos cocaína y dos frascos de marihuana. Causa por la cual, Ferraris, hasta el día de hoy sigue imputada. A pesar de tratarse de consumo particular. ¿Los amigos de Emeterio?

La otra firma GRUPO UFA S.A.S, (sociedad anónima simple) fue constituida el 14 de mayo del 2020, en plena pandemia, a la par de que Ulises y Farías comenzaban a despedir a los históricos músicos de su banda, sin pagar las indemnizaciones correspondientes.

Esta firma tiene su sede en la calle Jose Otero 1.465, barrio Cerro de Las Rosas, Córdoba. Uno de los barrios más caros de Córdoba. Su capital inicial es de apenas $ 33.700, aunque su objeto social es de lo más variado: construcción de edificios, ejecución de obra pública y privada, producción de show, transporte nacional e internacional, explotación de campos, producción de alimentos, importación de software, gerenciamiento de centros médicos, entre otras cuestiones.

En cuanto a sus socios son: Ulises Bueno, su hermano Flavio Alberto Nazareno Bueno, escritor de varias letras del Potro Rodrigo como “Soy Cordobés”, u “840”, y el ignoto “comerciante” Luis Ariel Capozucca. De allí su nombre UFA por Ulises, Flavio y Ariel.

Y por último, con este mismo nombre, Ulises y su socio desconocido Capozucca, que figura como monotributista, abrieron una empresa offshore. Se trata de UFA LLC, constituida el 12 Noviembre de 2019, en Miami, Estados Unidos. Su dirección es en la calle FL 33135 Miami, donde actualmente hay un complejo de edificios llamado “Gables 37 Grand”. Empresa que 1 de julio del año pasado, en plena pandemia, mientras despedía a los músicos, fue pasada a inactiva.

Ante la consulta a un abogado, este expreso que habría indicios de “insolvencia fraudulenta”, para no tener que hacer frente a los pasivos laborales, originados por una más que exitosa carrera como cantante cuartetero. Cuyas notables ganancias a través del espectáculo y el bufet, no está de más decirlo, se nutren de los sectores más humildes de la sociedad. Que en un fin de semana gastan lo poco que tienen, como un fugaz momento solaz para olvidar la penuria en que viven.-