Fernández consideró que el hecho de que la Corte Suprema «tenga discrecionalidad para definir en qué casos interviene y en cuáles no es algo insostenible».

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que va a «elevar una serie de proyecto para que el Congreso se aboque a corregir los problemas de la Justicia» y señaló que como base tomará el trabajo realizado por la comisión de juristas que convocó, así como también volvió a cuestionar a la Corte Suprema. «Tengo la impresión de que a partir de ese trabajo vamos a poder elevar una serie de proyectos para que el Congreso se aboque a corregir los problemas de la Justicia, que son muchos», sostuvo el mandatario.

En una extensa entrevista con El Destape, el jefe de Estado reiteró sus críticas al máximo tribunal y consideró que el hecho de que la Corte Suprema «tenga discrecionalidad para definir en qué casos interviene y en cuáles no es algo insostenible». «Que haya dictado un per saltum declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces y no vea gravedad institucional en la condena a más de cinco años de prisión a un vicepresidente, no entiendo con qué criterio actúa la Corte. Cuando pido que me lo expliquen, no me lo explican porque no tiene ninguna racionalidad jurídica«, afirmó.

«Tengo claro que en el macrismo la Justicia fue utilizada en muchos casos; en otros son casos de corrupción que se deben exigir que se investigue bien, se respeten las garantías constitucionales y se sancionen a los responsables», afirmó.

Acerca del primer punto, Alberto Fernández señaló que contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, hubo «una persecución absolutamente evidente». «Hay una mecánica que utiliza la Justicia para disciplinar a la política: el caso más claro que veo de eso es el de Milagro Sala, un caso realmente increíble. Lleva cinco años de prisión y con procesos absolutamente irregulares. Tras la fachada de un juicio sacaron a una opositora vehemente» en Jujuy, finalizó.