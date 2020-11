El mandatario nacional también confirmó que él mismo se inmunizará con Sputnik V. «Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo«, admitió.

El jefe de Estado confesó que otros laboratorios privados le han ofrecido la posibilidad de vacunarse de antemano, opción que rechazó por considerarlo injusto. «He de confesar que me han ofrecido vacunarme, pero la verdad no me parece justo, por eso no me vacuné», afirmó.

Fernández confirmó que el país adquirirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna para diciembre, y que podrán totalizar 25 millones en enero.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, viajó a Rusia en los últimos días para «recabar información» sobre una de las vacunas contra el coronavirus que allí se desarrolla, con el fin de «analizarla con la del resto de las vacunas que también están avanzadas».

Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, fue la primera vacuna registrada en el mundo y actualmente es la más avanzada del planeta.

En la actualidad, Sputnik V pasa la fase posregistro con la participación de 40.000 voluntarios en Rusia.