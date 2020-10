El ministro de Economía aseguró que la política cambiaria tiene las herramientas para no llegar a esa instancia. Además habló sobre la brecha entre el dólar blue y el oficial y su impacto en los precios.

Martín Guzmán se refirió este viernes a las versiones de ciertos economistas que afirman que el Gobierno llevará adelante una devaluación. En una entrevista a Radio Con Vos, el funcionario aseveró: «Tenemos las condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria y no hacer una devaluación» y precisó: «Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, de la mano de la inflación, mientras buscamos en forma gradual y en la velocidad que se puede ir reduciendo la inflación».

«¿No van a devaluar?» le repreguntaron los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase a lo que el miembro del gobierno nacional contestó por segunda vez con un enfático «no». Además se pronunció sobre la brecha cambiaria entre el dólar blue y el oficial y sostuvo: «Veamos la situación general. Tenemos una brecha cambiaria muy elevada, pero también se da una circunstancia en la que tenemos superávit comercial, no hay pago de deuda externa en el corto plazo y tenemos 41 mil millones de dólares en el Banco Central de los cuales 12 mil millones son depósitos».

Por lo tanto, recalcó que la brecha cambiaria lo que está «generando es una expectativa de devaluación que no se condice con la circunstancias que enfrentamos en el frente externo» y haciendo hincapié en el tipo de cambio oficial subrayó: «Las herramientas que hay nos permiten continuar con la política cambiaria, por la que el tipo de cambio va de la mano con los precios». Por otra parte, sostuvo: «Argentina no es un país de 17.000 dólares per cápita, pero tampoco es un país de 4.000 dólares per cápita o menos, que es lo que sería si pensásemos que el que corresponde es el tipo de cambio paralelo como el contado con liquidación. No es así».

El ministro reconoció que «obviamente hay problemas que son fundamentales de la economía. Pero también hay una amplificación de las expectativas que va más allá de lo que tiene que ver con los problemas de la economía» y si bien admitió que hay un problema importante de déficit fiscal, recordó que «no teníamos acceso al crédito porque se había perdido en los años anteriores, por lo que hubo que recurrir a la emisión monetaria. Eso es un desequilibrio que buscamos ir resolviendo. No emitir hubiera implicado no financiar gastos clave para cuidar el empleo y a la gente».

Por último, al ser consultado sobre si la brecha cambiaria incide en los precios, Guzmán respondió: «Por supuesto que las expectativas de devaluación indirectamente afectan a la economía, por lo que la brecha preocupa» y destacó: «Por eso, apuntamos primero a estabilizar la brecha y luego a ir reduciéndola. Pero en un contexto de expectativas desancladas, estabilizar no es algo que se pueda lograr de un día para el otro y se acabó. Pero en los últimos diez meses, la inflación no se ha movido con el contado con liquidación ni con el blue, sino con el tipo de cambio oficial».