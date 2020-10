El lunes 5 comenzaron las audiencias orales y públicas del juicio por los “Vuelos de la Muerte” en Campo de Mayo, uno de los más grandes centros de detención, tortura y exterminio de la dictadura cívico-eclesiástica-militar. La causa “Malacalza” tiene cuatro víctimas, una de ellas la cordobesa Rosa Novillo Corvalán, que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

En ese marco, este lunes desde las 10 declararán vía videoconferencia cuatro testigos, uno de ellos Rodolfo Novillo, hermano de Rosa, ex preso político durante 5 años y militante de los Derechos Humanos.

Ante el tribunal, Novillo se explayará sobre la investigación realizada por la familia con posterioridad al secuestro, desaparición y posterior aparición del cuerpo de la militante, que fue arrojada al Río de la Plata desde un helicóptero o un avión. Tras ese hallazgo, los restos fueron enterrados como NN en un cementerio bonaerense, hasta su identificación por parte del equipo Argentino de Antropología Forense y su posterior inhumación en un cementerio de Villa Allende.

Son cinco los ex militares sentados en el banquillo de los acusados: el ex Jefe de Institutos Militares Santiago Riveros; y los ex aviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi, que integraban el batallón de Aviación 601, con sede en el Cuerpo IV del Ejército. Un sexto imputado era Alberto Devoto, histórico ex funcionario del gobierno provincial comandado por José Manuel de la Sota; por su estado de salud, fue apartado del proceso.

Un rol clave para que esta causa avance al punto de llegar a juicio oral y público lo tuvieron el hallazgo e identificación de los cuerpos, y “las declaraciones de conscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio en el Batallón de Aviación 601 del Ejército, en Campo de Mayo, y que vieron los aviones y helicópteros que partían de allí para arrojar al Río de la Plata o al océano cuerpos de militantes políticos que estaban secuestrados”, dijo a La Nueva Mañana Pablo Llonto, abogado querellante.

Se estima que por Campo de Mayo, donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención, pasaron unos 5 mil secuestrados.

El debate puede seguirse a través del canal de Youtube del Consejo de la Magistratura.