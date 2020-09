Sin ningún tipo de filtros, el Diario Clarín amenazó al presidente de la Nación Alberto Fernández con un escandaloso mensaje golpista. En la página 25 de su edición impresa del sábado 19 de septiembre de 2020, el medio gráfico perteneciente a Héctor Magnetto le dedicó una carilla entera al término cacerola y de allí desprendió una intimidante reflexión contra el gobierno del Frente de Todos.

Luego de anunciarse la extensión del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) hasta el 11 de octubre, desde el Grupo Clarín se sumaron a la tendencia anticuarentena arengada por diferentes sectores de Juntos por el Cambio y fueron por más: elevaron un mensaje golpista, que genera temor e intranquilidad en los ciudadanos que han recobrado el derecho democrático allá por el año 1983.

La amenaza de Clarín a Alberto Fernández en la página 25 del Diario Clarín

La edición impresa del sábado 19 de septiembre de 2020 trajo sorpresas en el diario de Clarín. En medio de noticias tituladas como Juntos por el cambio denuncia ante la Justicia la polémica sesión del miércoles, La ANSES insiste en que Cristina pague el impuesto a las ganancias y El Tribunal que debe juzgar a Cristina por Cuadernos quedó en un «limbo», se pudo observar una carilla entera de la página 25 con un mensaje amenazante contra el gobierno presidido por Alberto Fernández.

«Cacerola», el disparador de Clarín para amenazar a Alberto Fernández

Cacerola fue la palabra que se utilizó como disparador, y es el mismo objeto con el que el sector de la población disidente con el Poder Ejecutivo se ha manifestado en reiteradas ocasiones desde sus balcones (o bien, violando el aislamiento que no tiene otro fin que preservar la salud de la población).

Clarín definió a la cacerola como lo que se usa para cocinar y lo que se usa para protestar. Y allí llegó mensaje amenazante, palabras que son condenables por donde se las mire y que sólo atentan contra la democracia argentina. «En un día todo puede cambiar. Por eso hace 27.395 que hacemos un diario», soltó el medio gráfico que es comandado por Héctor Magnetto.

Para Alberto los «grandes medios» son una fábrica de «fake news»

El mismo día en el que el Gobierno extendió el aislamiento en todo el país, Alberto Fernández brindó una extensa entrevista en la que se refirió a las operaciones que tiene que surfear día a día. El mandatario sostuvo que «los grandes medios se convirtieron en una máquina de hacer fake news».

En una larga charla con Big Bang, en El Destape Radio, el mandatario destacó que desde la oposición «ahora están desesperados por el dólar, mientras durante cuatro años tomaron deuda de un modo delirante». Asimismo, apuntó contra los medios hegemónicos que varian su opinión con respecto a la actualidad. «Por mi que escriban lo que quieran, no me importa lo que digan. Me importa que que después no aparezca un trabajador y me diga ‘me abandonaste'», sostuvo el mandatario