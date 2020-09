«Democráticamente, les pido que depongan esta actitud», le pidió el presidente Alberto Fernández a la Policía Bonaerense. Anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento para Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a intendentes de la primera y tercera sección electoral, anunció una serie de medidas en el marco de las protestas protagonizadas por efectivos de la Policía Bonaerense en distintos puntos de la provincia.

En el inicio de su discurso se mostró preocupado por el accionar de los efectivos de la fuerza que se agolparon este miércoles frente a la Quinta de Olivos. «Estamos terminando un día más en Argentina, en esta Argentina que está pasando momentos difíciles por muchas cosas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperarnos económicamente, en medio de una pandemia que sigue aquejándonos y que sigue haciéndonos pelear contra ese virus. Soy un hombre de diálogo. La política es diálogo, es encontrar un punto de coincidencia con el otro para ver cómo se sigue avanzando. Es el mecanismo que debemos fortalecer para seguir avanzando«, destacó el mandatario.

En esa misma línea recalcó que “todo reclamo tiene una forma de hacerse. No vale cualquier cosa a la hora de reclamar, y no todo está permitido”.

“En medio de la pandemia hay ciertas actividades que deben seguir adelante, más allá del reclamo justo de quienes tienen que cumplir esa tarea tan importante. En la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, hemos visto algunas medidas activas de la policía y de algunos retirados. Hemos visto a muchos efectivos y patrulleros que dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos que necesitan de los policías en las calles”, detalló.

Asimismo, remarcó que son inaceptables “ciertas formas de reclamo porque no tienen que ver con la vida democrática y con la institucionalidad”.

“Todos queremos ir resolviendo los problemas que aquejan a los argentinos, pero cumpliendo las reglas de la democracia y la institucionalidad. Cuando veo tantos patrulleros parados pienso en cuántos ciudadanos se quedaron sin esos patrullajes. Les pido que reflexionen y cesen con esta dinámica. Amigablemente y democráticamente les pido que depongan esta actitud. No es bueno verlos en ese rol”, sentenció ante los funcionarios y mandatarios presentes.

Por otro lado, anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero y Fiscal para la provincia de Buenos Aires. “Estamos tratando de reponer un equilibrio que se rompió en la década de los ’80 y perdió 8 puntos de coparticipación. La provincia siguió creciendo y generó un problema estructural”, manifestó.

“Nadie puede demostrarse sorprendido por esta decisión. Hay necesidad de equilibrar las finanzas entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad. La Capital va a seguir recibiendo fondos para cubrir los gastos para el mantenimiento de las fuerzas federales. El punto a favor que estaban recibiendo será enviado al fondo de financiamiento”, indicó el jefe de Estado.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la PBA dispone de 563 efectivos por cada 100.000 habitantes, cifra que se contrasta con la realidad que vive la Ciudad de Buenos Aires que cuenta con más de 1.000 agentes para la misma población.

Fernández aseveró que el objetivo es que el Gobierno bonaerense distribuya parte de los recursos del fondo en llevar adelante la política de fortalecimiento de la seguridad ciudadana que fue anunciado días atrás. «Buscamos que parte de esos recursos sean destinados a recomponer los salarios de los policías de la provincia de Buenos Aires», agregó.

“Soy sensible al reclamo de esos policías, es justo. Está claro que han quedado retrasados en sus salarios. No soy necio. Vamos a encontrar una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Amigablemente y democráticamente les pido que depongan esta actitud. No es bueno verlos en ese rol. Confiamos que nos acompañarán en este momento tan difícil”, expresó.

Y completó: «La institucionalidad nunca estuvo en juego, pero sí la presencia de los efectivos armados rodeando la residencia presidencial generó intranquilidad en mucha gente. A todos los que se preocuparon les doy las gracias. Confío en esa Argentina que ve que la democracia es el único camino y la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas. Es hora de construir una mejor Policía«.