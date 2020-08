«No tenemos temor a la judicialización», insistió sobre las presiones para frenar la medida.

El presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, se refirió a la declaración de los servicios TIC como servicio público: «La medida de declarar servicio público esencial y en competencia al cable, la telefonía e internet es en beneficio de los usuario. Para eso se hizo».

«Hablan de estatizaciones y el DNU está muy lejos de eso. No se van a fijar tarifas sino precios. La idea es que los precios acompañen a la marcha de la economía. Nos vamos a sentar con todas las empresas», agregó.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario indicó: «Todavía no hubo ningún reclamos de las empresas. No tenemos temor a la judicialización. Algunos medios hablan de que van a judicializar la medida pero no le tenemos miedo a nada. Dicen que van a dejar de invertir pero no es así. Las empresas de medicina prepaga no dejan de invertir por tener que acordar los precios con el Estado».

En ese sentido, Ambrosini aseveró: «Negociamos siempre con todas las empresas. Cuando hubo un aumento a principios de la pandemia pudimos retrotraer el servicio prepago. Los aumentos que planteaban las empresas eran elevados. Les planteamos a ver qué podían hacer y no tuvimos una respuesta. No tuvimos respuesta de las empresas frente a los aumentos elevados que querían dar y ahí se empezó a gestar la medida».

Asimismo, aseveró: «Tenemos que fijar cuál va a ser el servicio básico y la tarifa social. La tarifa social tiene que alcanzar para algo interesante, no que a los pocos minutos te quedes sin datos.Esto no va a ser una decisión intempestiva del ENACOM, vamos a consensuar con todos los sectores, con las cooperativas y las telcos».

«La medida se tomó no en contra de nadie sino para los que usamos los servicios. Las cooperativas se comunicaron durante el fin de semana y manifestaron su apoyo. La medida no es en contra de Clarín, es a favor de los usuarios», sintetizó.