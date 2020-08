El peritaje es por presuntas presiones al Grupo Indalo por parte del presidente y exfuncionarios.

La jueza federal María Servini ordenó retomar el peritaje sobre las llamadas del expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios en el marco de la causa por presuntas presiones al Grupo Indalo entre enero de 2016 y agosto de 2019.

Fuentes judiciales dijeron que, tras una apelación formulada por la querella del empresario Fabián De Sousa, la magistrada ordenó que se continúe «con el informe oportunamente encomendado» a la dirección Director General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, según consta en el fallo firmado el viernes pero que trascendió este lunes a Télam.

Además del expresidente, el peritaje alcanzará al ex jefe de asesores de Presidencia José Torello, Nicolás Caputo, al diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

Según la causa, el Grupo habría recibido presiones y «se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno».

El jueves pasado, la sala II del tribunal de apelaciones porteño había revocado la medida ordenada por la jueza Servini, tras hacer notar que la jurisprudencia de la Corte Suprema y la de la Corte Interamericana establecen que «las pruebas ordenadas en el juicio penal se atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».