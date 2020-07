El Intendente de Chipión se mostró contrario al enorme despliegue que realizó la fuerza para llevar adelante los allanamientos relacionados con la estafa de la Mutual Chipión. Garraza dijo estar preocupado por la irrupción de gran cantidad de gente en plena pandemia

En declaraciones a Radio Belgrano, el jefe municipal, manifestó su disgusto por la llegada de unos 240 gendarmes que concretaron 50 allanamientos simultáneos en la localidad. Garraza dijo que estamos haciendo un esfuerzo para el control de la gente en plena pandemia y de repente tenemos una llegada masiva de personas que si bien nos dijeron, son todos de la provincia de Córdoba, eso no nos garantiza que no entre la enfermedad.

El Intendente dijo que entiende el accionar de la Justicia, pero se preguntó si no hubiese sido conveniente evitar este despliegue en el momento más difícil de la pandemia. Hablando con el jefe del operativo me informó que los gendarmes procedían de Río Ceballos, Villa María, Río Cuarto, Jesús María, Córdoba, o sea un poco de cada lugar de la provincia.

Me comuniqué con las autoridades de los COE regional y provincial informando de la situación, pero me comentaron que si son de la provincia no podemos hacer demasiado. La gente está preocupada por esta presencia masiva de personas desconocidas y si bien se sometieron a controles no son como el hisopado