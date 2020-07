El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tomó la decisión en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018, informaron fuentes judiciales.

Luego de indagar al ex funcionario vía videoconferencia, el magistrado procedió a tomar la decisión que deja al responsable de la economía durante la segunda etapa del macrismo en la misma posición judicial en la que ayer quedó su par en el gabinete de Cambiemos, Guillermo Dietrich.

Según la causa que lleva Canicoba Corral, las negociaciones perjudicaron al erario público a partir de ciertas irregularidades por las cuales resultaron beneficiadas las empresas de peajes en las que tenía participación accionaria el grupo de empresarios familiares del entonces Presidente.

La semana pasada, en el marco de la misma causa, el juez federal había decidido procesar a los ex funcionarios Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías. A diferencia de Dietrich y Dujovne, el ex director de Vialidad Nacional y el ex Procurador del Tesoro se habían negado a declarar ante Canicoba en las indagatorias por videoconferencia, cuando se limitaron a presentar un escrito y no quisieron escuchar las preguntas del juez.