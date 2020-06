El astro búlgaro, una de las figuras históricas del conjunto catalán, defendió al enganche de Boca. También declaró que Messi es el mejor de la historia.

El talentoso e histórico enganche Búlgaro Hristo Stoichkov, ex jugador de Barcelona entre otros clubes, tuvo una importante batería de opiniones sobre varias estrellas del fútbol argentino, opinando sobre Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Diego Maradona y Mario Kempes.

Lo hizo en el programa «Futbolémico» de Radio Impacto, donde la frase más sobresaliente fue sobre Riquelme: «Le tocó estar en el peor lugar. Riquelme no triunfó en Barcelona porque tuvo al imbécil de Van Gaal. Tuvo un gran torneo en Villarreal, lo llevó a la semi de la Champions, pero en Barcelona no le daban lugar a su estilo y eso es culpa del DT«, contestó.

A su vez, a la hora de describir equipos gloriosos, estrellas fulgurantes y otros ídolos, salió a defender a Mario Kempes, quien según su criterio, está opacado injustamente. «Mario Kempes es el mejor jugador del fútbol argentino, y nadie dice nada. Hizo seis goles en un mundial, tengo una gran relación con él. Fue bota de oro, mejor jugador, levantó la primera copa de Argentina, con todos los ítems ganados. Y nadie habla de Kempes, eso me parece totalmente injusto«.

Asimismo, en la continuidad de la charla, remarcó y destacó a Messi como el mejor, a pesar de que no le gustan las comparaciones: «Ves el trabajo de Messi desde su primer partido y no se cansa de mejorar todos los días. Nunca me gustó la comparación, cada época es dorada. Todos los jugadores son diferentes. Pero Messi es el más grande de la historia, 6 balones de oros tiene. Es la persona mas humilde que conocí, trabaja siempre para el equipo, es admirable». «En Barcelona no puede jugar cualquiera, me tocó la época con Cruyff que fue dorada«, agregó.

No, nunca más hablaría con #Maradona»

Sobre el doping positivo de Maradona en el Mundial de Estados Unidos ’94, dejó entrever que hubo algunas suspicacias: «A un doctor del cuerpo técnico de Bulgaria le pregunté que pasó con Maradona y ya sabían lo que iba a pasar. Maradona fue engañado por mucha gente en ese mundial, después del partido de Grecia sabia que había tres jugadores argentinos con el anti doping». Después sobre ese equipo acotó: «El mundial 94 la #SeleccionArgentina parecía muy fuerte, perdió con nosotros y Rumania lo mandó a casa«.