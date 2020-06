Decimos no al acuerdo entre el Gobierno, la UIA y la burocracia sindical, que permite el recorte de salarios, las suspensiones y los despidos

¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador!

Mientras los salarios se pagan al 70 o 50%, las mujeres, lesbianxs, trans, travas, bisexuales, intersex y no binaries contamos con los trabajos más precarios, peor remunerados y sin derechos laborales. Trabajadoras y trabajadores de limpieza, del reparto, de comercio, del call center, freelancers, monotributistas, se ven particularmente afectadas en esta situación tan peculiar. Pero el gobierno no les paga el IFE y no permite nuevas inscripciones, cuando lxs trabajadorxs informales no tienen manera de subsistir y otrxs tantxs caen en el desempleo, porque el decreto que prohibía despidos y suspensiones no es más que una declaración de intenciones por parte del gobierno, sin ninguna consecuencia real sobre los empresarios que despiden, suspenden y precariz an.

Exigimos la defensa de los puestos de trabajo, de los salarios y la prohibición total de las suspensiones durante este período.

Se tiene que garantiz ar que ningunx trabajadorx sea despedidx o que su salario se vea reducido para que puedan ellxs y sus hijes pasar una cuarentena sin hambre, con los elementos de higiene necesarios y pudiendo quedarse efectivamente en sus hogares.

¡No a la suspensión de los programas PPP, Por Mí y PIP!

Estos programas laborales precarizaban a lxs compañerxs más desprotegidxs, y ahora es el propio Gobierno quien despide a miles de trabajadorxs mediante un decreto de suspensión de pagos.

Exigimos urgentemente plata para refugios, vivienda y subsidios a lesbianas, trans, travas, mujeres, intersex, bisexuales y no binaries en situación de violencia, que se triplique el presupuesto de salud y asistencia a todxs lxs desempleadxs y trabajadorxs precarizadxs. Denunciamos el mal accionar de Claud ia Martinez, ministra de la mujer del gobierno de la provincia y cómplice de la diputada Alejandra Vigo, que no recibió a las compañeras representantes de esta asamblea a pesar de haberse solicitado y fijado una audiencia. Esta entrevista buscaba acercar algunos de los reclamos en torno a las acuciantes necesidades que estamos pasando las mujeres, trans, travestis,lesbianas,bisexuales y no binaries en este contexto y reclamar por la necesaria y urgente respuesta del Estado. T ambién denunciamos la falta de pagos de las becas de asistencia para víctimas de violencia de género desde el mes de Febrero, becas que son destinadas para el pago de alquileres. Esto pone a quienes las perciben en peligro de inminentes desalojos.

Exigimos el pago de las becas de asistencia adeudadas de manera inmediata.

¡Presupuesto ya para combatir la violencia hacia las mujeres, trans, travestis, lesbianxs, bisex uales y no binaries!

La cuarentena, para Cecilia, Solange, Ada, Priscila, Camila y otrxs más de 40 mujeres y trans, significó una condena a muerte. Mientras, cínicamente, la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta se dedica a hablar en los medios diciendo que la causa es «la alta tolerancia a la violencia machista que hay en nuestra sociedad». Responsabiliz amos al Gobierno Nacional y al Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad por mantener un presupuesto de miseria, de tan solo 23 pesos por persona, para enfrentar las violencias que sufrimos.

Rechazamos las campañas insuficientes e individualistas