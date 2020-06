“En julio de 2017, el motivo por el cual se accedía al mercado de cambios perdió el carácter de declaración jurada y quedó reducido a un informe a título estadístico. Esto significa que, desde ese momento hasta diciembre de 2019, los dólares demandados del listado pueden haber tenido distintos usos, no sólo atesoramiento. Entre los más importantes podría haber importaciones y deudas financieras. Del cruce de pagos de importaciones del período con las importaciones realizadas surge una diferencia. Pero es imposible saber si la deuda comercial de las empresas se incrementó en ese periodo, porque en 2017 el Banco Central discontinuó el informe de deuda externa privada. Un ejemplo lo dejará en claro: una empresa importa por 100, paga 80 por vía comercial. Los 20 restantes, ¿los obtuvo por atesoramiento para pagarlos o debe 20? No lo sabemos. Si debe los 20 (es decir, que incrementó su deuda comercial), todos los dólares que demandó fueron fuga”. También dijimos que “la formación de activos externos fue legal entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, por lo que la mención de quienes fugaron del país los millones de dólares que el gobierno de entonces obtuvo en préstamo en el mercado voluntario de crédito hasta febrero de 2018, y del Fondo Monetario Internacional cuando aquella ventanilla se cerró, no implica atribuirles ninguna infracción a la ley penal. Cuando el propio gobierno se convierte en algo parecido a una organización delictiva, las actividades realizadas a su amparo gozan de la protección de la ley”. Lo cual no implica ocultar los hechos como si fueran inocuos.

En el caso de las personas físicas no existe duda alguna: todos los integrantes de la lista compraron dólares en el Mercado Único Libre de Cambios para atesoramiento. El gobierno nacional estimuló esa fuga, suprimiendo todo tipo de regulaciones. Por eso, su número fue en constante ascenso:

La nómina de los primeros 100, que publicamos hoy, es esclarecedora. No parece poblada de enemigos del gobierno. De ningún gobierno. Esta es la lista, con los nombres y los dólares atesorados por cada uno:

En familia

La encabeza Enrique Eskenazi, con 40,5 millones de dólares y lo sigue su hijo, Matías Eskenazi Storey, con 29 millones. Si se suman todos los miembros de la familia (el hijo Sebastián Eskenazi Storey, con 18,2 millones de dólares; la hija, Valeria Eskenazi Storey, con 7,8 millones de dólares y Esteban Eskenazi, con 7,4 millones de dólares) los Eskenazi sustrajeron a la inversión productiva en el país más de 100 millones de dólares.

El último de la lista, con 4,4 millones de dólares es Jorge Carlos Rendo, miembro del directorio del Grupo Clarín desde 1999. Del mismo Grupo figura en la lista con 5,6 millones Carlos Alberto Moltini, desde la semana pasada presidente de Telecom Argentina, luego de tres décadas como gerente de Administración y Finanzas, sub gerente y gerente general de distintas empresas del Grupo, como el canal 13 de televisión, Multicanal y Cablevisión-Fibertel.

También se destacan los tres principales ejecutivos del Grupo W, miembros de la familia Werthein:

Gerardo Werthein se llevó del país 11,8 millones de dólares

Daniel Werthein, fugó 6,3 millones de dólares, y

Adrián Werthein, formó activos externos por 5,5 millones de dólares.

Entre los tres primos, cuyas relaciones personales no son armónicas, se aproximan a los 25 millones de dólares. Daniel fue vicepresidente de la Fundación DAIA. Adrián preside el Congreso Judío Latinoamericano e integra el Congreso Judío Mundial. Antes presidió el Cicyp. En 2019 participó en el lanzamiento de la campaña reeleccionista de quien llamó “querido Presidente Macrì”, en un acto en el que el candidato acusó a CFK por la firma del memorando de entendimiento con Irán y por la muerte del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman. Adrián Werthein afirma que él apoya a todo gobierno elegido por el voto popular y para probarlo, envió una foto en la que se lo ve junto al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, durante lo que llamó una gestión para acercar posiciones, hace tres meses. La entidad, propietaria del edificio destruido por el atentado de 1994, acusó por traición a la patria a la ex Presidenta y luego de su regreso como vice se desesperó por acallar los aullidos de lobo de ese torpe alineamiento partidario, que también mereció un fuerte reproche del Gran Rabino Sefardí Isaac Sacca. Werthein fue el amable componedor.

Gerardo preside el Comité Olímpico Argentino e integra el Comité Olímpico Internacional. Para los juegos olímpicos juveniles, que se realizaron en Buenos Aires en 2018, se gastó 15 veces más de lo que Werthein había anunciado con el entonces alcalde Macrì. El despilfarro incluyó un gran negocio inmobiliario, que El Cohete narró en su momento .

Entre Néstor Carlos Ick y su hijo Gustavo Eduardo, formaron activos externos por 43 millones de dólares, un desempeño extraordinario para quienes han hecho todos sus negocios en la paupérrima provincia de Santiago del Estero. A la caída de la dinastía Juárez, la intervención federal decidida en 2004 designó como ministro de Economía al actual presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La redactora del Cohete, Alejandra Dandan, recogió entonces una notable declaración de Pesce: “De lo que yo conozco, nadie es dueño de todo, como acá” . En aquella nota, Dandan describe la extensión del imperio de los Ick. Lo que no sabía, porque aún no había sucedido, es que Ick presionaría al gobierno nacional de CFK para que no se realizaran las licitaciones para nuevos canales de televisión abierta, que compitieran con sus propios medios. El entonces vocero presidencial, Alfredo Scocimarro, lo expresó así: “Si podemos negociar con los pocos que hay, ¿para qué nos vamos a complicar admitiendo nuevos?”. Este error facilitó el desmantelamiento de la ley de un plumazo en cuanto Macrì se acomodó en la Casa Rosada. De origen ucraniano, los Ick son gente pesada, como le consta al obispo católico Juan Carlos Maccarone, cuyas homilías no eran del agrado de la familia.

Tanto los Eskenazi como los Werthein y los Ick tienen o han tenido entre sus actividades, bancos, aseguradoras y o financieras. En la lista de la financiarización también se aprecia la presencia de: