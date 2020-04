Un documento presentado por el Grupo Clarín a inversores revela que posee una gran cantidad de bonos soberanos y, por ende, interés directo en las negociaciones.

Los ataques del Grupo Clarín a la oferta de pago de deuda tienen una explicación: tiene en su poder 1.178 millones de pesos en bonos soberanos. El Grupo Clarín, en lo formal hoy Cablevisión Holding, informó a inversores que posee eso bonos de deuda y los alertó de que no podían predecir el resultado de las próximas reestructuraciones y que esto podía afectarlos financieramente. El dato es relevante para comprender el lobby mediático de los canales, radios y diarios que comanda Héctor Magnetto, donde criticaron de antemano y a posteriori la oferta de pago de deuda del gobierno de Alberto Fernández aún en medio de la pandemia de coronavirus.

En principio, la oferta del Gobierno a los acreedores bajo legislación extranjera no impacta directo sobre los bonos en pesos, aunque es de esperar que tenga alguna incidencia en su valor. Pero, por un lado, no se puede descartar que el Grupo Clarín o sus accionistas posean bonos bajo legislación extranjera y su actitud muestra, una vez más, de que lado de la mesa están. La información, al igual que los títulos de deuda, es para ellos una inversión. Y no quieren riesgos. Es un tema financiero pero también político.

“No podemos predecir el resultado de cualquier reestructuración futura de la deuda soberana argentina”, afirma el Grupo Clarín en un documento al que accedió El Destape y que fue presentado ante la Cómisión Nacional de Valores (CNV) el 26 de marzo, en plena pandemia de COVID-19. A continuación, detallan a sus potenciales inversores: “Tenemos inversiones en bonos soberanos de la Argentina por la suma de P$ 1,178 millones al 31 de diciembre de 2019. Cualquier nuevo supuesto de incumplimiento por el gobierno argentino podría afectar negativamente su valuación y condiciones de pago y tener un efecto adverso significativo sobre la economía argentina y, en consecuencia, nuestras actividades y resultados de las operaciones”.

El documento es un prospecto de emisión de deuda de Telecom, fusionada con el Grupo Clarín desde el 1 de enero de 2018. La nueva empresa fusionada se llama Cablevisión Holding. La emisión de deuda es, técnicamente, un programa global de emisión de Obligaciones Negociables (ON), la forma en que las empresas buscan financiamiento. En este caso, Telecom presentó un prospecto para endeudarse por hasta 3.000 millones de dólares ante la CNV y, como marca la ley, tuvo que indicar en el documento los potenciales riesgos que van a asumir quienes les presten dinero. Uno de ellos: los bonos de deuda en pesos que tienen en su poder.

Estos bonos de deuda en pesos que tiene el Grupo Clarín no van a sufrir modificaciones directas por la oferta del ministro de Economía Martín Guzmán a los que son en dólares bajo legislación extranjera. Como explicó Ezequiel Orlando en El Destape, se trata de “una oferta para el canje de los U$S 68.000 millones de bonos en moneda extranjera bajo legislación estadounidense. Una vez cerrado este capítulo, presentará una propuesta de similares condiciones para los U$S 15.000 millones de títulos públicos en dólares con ley argentina. Los papeles emitidos en pesos continuarán con el mismo tratamiento hasta el momento: refinanciación a medida que vencen”

El interrogante que permanece abierto, entonces, es el porqué del bombardeo mediático a las negociaciones y la oferta del Gobierno que, en resumen, implica una postergación de pagos por 3 años, una quita del 62% en los intereses, del 5,4% en el capital y una tasa de interés al inició de un 0,5% y luego un promedio de 2,33%. Ante de que se conociera los medios del Grupo Clarín catalogaron la oferta del gobierno como “hostil” y “agresiva”. Una vez que la anunció el ministro Guzmán, el escriba de los negocios de Clarín Marcelo Bonelli afirmó que “el Gobierno entra en una turbulencia fenomenal”, que los “lobos” de Wall Street “no aceptan la propuesta”, que la quita es “abultada” y que hubo mucha “dureza de la Quinta de Olivos”.