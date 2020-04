“A las parejas no le vamos recomendar no besarse ni dejar de dormir juntos. Salvo cuando uno de los integrantes esté en cuarentena», detalla el médico Omar Sued, de la Fundación Huésped.

¿Qué se considera sexo seguro en la pandemia del coronavirus? ¿En el caso de parejas que conviven durante la cuarentena y uno de los integrantes sale a trabajar, es recomendable que compartan la cama? ¿Cómo influyen los besos en la trasmisión del Covid-19? “Son preguntas un poco difíciles”, evalúa en diálogo con Página/12 el médico Omar Sued, director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped.

“Besarse y respirar a menos de un metro de otra persona pueden trasmitir el Covid-19, no solo el sexo, sino la convivencia. Pero no estamos indicando que todo el mundo viva aislado de los demás. No obstante, tenemos que tener un alto nivel de alerta para prevenir el contagio”, señaló Sued. “A las parejas no le vamos recomendar no besarse ni dejar de dormir juntos. Salvo cuando uno de los integrantes esté en cuarentena porque llegó de un viaje al exterior o si es un trabajador de la salud y tuvo alguna situación que requiera luego medidas de aislamiento específico durante 15 días, como la atención de un paciente sin la protección adecuada,”, agregó. “Hay que evitar el sexo ocasional. ¿Qué hacemos con los adolescentes que están de novios? Tampoco es recomendable que se encuentren. Hoy es mejor el sexo virtual en esos casos”, explicó.

El departamento de Salud de Nueva York publicó al inicio de la cuarentena un documento con comentarios y advertencias sobre el coronavirus y el sexo, entre ellas, las siguientes:

+ Covid-19 se ha encontrado en heces de personas infectadas con el virus.

+ Covid-19 aún no se ha encontrado en semen o fluido vaginal.

+ Sabemos que otros coronavirus no se transmiten eficientemente a través del sexo.

• Usted es su pareja sexual más segura. La masturbación no propagará Covid-19, especialmente si se lava las manos (y cualquier juguete sexual) con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo.

• La pareja más segura es la persona con quien vives.

• Debe evitar el contacto cercano, incluido el sexo, con cualquier persona fuera de su hogar. Si tiene relaciones sexuales con otras personas, tenga la menor cantidad de parejas posibles y evite el sexo grupal.

• Si por regla general conoce a sus parejas sexuales conectado/a en línea (online) o se gana la vida teniendo relaciones sexuales, considere tomarse un descanso de las citas en persona. Las citas en video, sexting o salas de chat pueden ser opciones para usted

• Besarse puede pasar fácilmente Covid-19. Evite besar a alguien que no sea parte de su pequeño círculo de contactos cercanos.

• El rimming (boca en el ano) puede propagar Covid-19. El virus en las heces puede entrar a su boca.

• Los condones pueden reducir el contacto con la saliva o las heces, especialmente durante el sexo oral o anal.

• Lavarse antes y después del sexo es más importante que nunca.

• Lave los juguetes sexuales con agua tibia y jabón.

• Desinfecte los teclados y las pantallas táctiles que comparte con otros (para hablar en video, para ver pornografía o para cualquier otra cosa).

• Si usted o su pareja pueden tener Covid-19, evite las relaciones sexuales y especialmente los besos.

• Embarazo: asegúrese de tener un método anticonceptivo eficaz para las próximas semanas.