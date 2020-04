El comunicador sostuvo que en los 70 “la gente golpeó los cuarteles encabezada por los políticos para que el país lo recuperen los militares”, que ahora “son una fuerza que el país tiene y no podés renegar de eso”. Repudio de los organismos de derechos humanos.

Un periodista cordobés comparó el rol que están cupliendo las fuerzas armadas en el marco de la pandemia del coronavirus con el golpe de Estado que dieron en 1976. Sostuvo que en los 70 “la gente, encabezada por los políticos, golpeó las puertas de los cuareteles para que el país lo recuperen los militares”, que ahora “son una fuerza que el país tiene y no podés renegar de eso”. “Estan sucediendo cosas inimaginadas. No imaginaban nunca los kirchneristas tener que ir a buscar a los militares”, sostuvo Miguel Ángel Motta, periodista deportivo al frente del programa que conduce por canal 12 de Córdoba, en donde también criticó a la titular de Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. “Que se calle, ya bastante lucró”. Organismos de derechos humanos locales repudiaron las declaraciones.

“Los militares, que hubo una camada de ellos era un desastre porque se equivocaron y mal, es una fuerza que el país tiene. Y no podés renegar de eso”, soltó Motta, conductor televisivo, periodista especializado en automovilismo y, a partir de sus declaraciones, simpatizante de las fuerzas armadas. En Motores en Marcha, el programa que conduce los domingos a la noche por El Doce, señal cordobesa que integra la enorme cartera de medios audiovisuales y gráficos del Grupo Clarín, reivindicó el rol del Ejército argentino en el marco del aislamiento obligatorio ordenado por el Ejecutivo nacional para prevenir la propagación del Covid-19 y vinculó el hecho con la última dictadura cívico militar.

Desde las redes sociales, los organismos de derechos humanos de la provincia repudiaron los dichos. La Comisión Provincial de la Memoria y los Espacios de Memoria de Córdoba las calificaron de “negacionistas y agraviantes”, además de “cobardes”. “Constituyen un ataque a la memoria de las víctimas, a la lucha históricas de los organismos de Derechos Humanos, a sus principales líderes y a nuestra ciudadanía que cada 24 de marzo año tras año, manifiesta su rechazo al Terrorismo de Estado”, postularon a través de un hilo de tweets.

Motta usó algunos minutos de la edición del domingo pasado del programa que conduce para hablar sobre la cuarentena obligatoria y el rol de las fuerzas armadas. “Están pasando cosas inimaginadas. Como no imaginaban los kirchneristas nunca ir a buscar los militares”, comentó a sus panelistas. Uno de ellos, Daniel “Vaca” Potenza, le siguió el relato con muecas y dichos breves que confirmaban la visión del conductor.

–No sé si fueron los kirchneristas o Alberto Fernández (el presidente), guarda, eh– le respondió.

–Y está bien, porque los necesitan –continuó Motta–. Estuvieron 13 años diciéndole a los más chicos «no, no le des bola a la Policía, a la autoridad no la reconozcas» y ahora los van a buscar y está bien porque necesitan de la autoridad, de la fuerza viva para que el tema no se descontrole.

Luego, como se ve que tenía tiempo, recordó sus años de adolescente estudiante en el Liceo militar de Córdoba. “Yo lo viví, a mí nadie me lo contó, Yo lo viví cuando estaba en el cuarto año del Liceo Militar y me subía al colectivo y la gente me decía ‘eh miliquito cuándo van a venir los militares, esto no va más’. La gente golpeó los cuarteles encabezada por los políticos para que el país lo recuperen los militares”, afirmó. Y continuó:

“Este Ejército de hoy no tiene nada que ver con aquel”, añadió Potenza, dándole pie al conductor para concluir el pasaje con una crítica a la titular de Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini: “Y bueno, por eso, que la Hebe se calle, ya bastante lucró, jodió”. La paradoja es que Bonafini elogió que el Ejército lleve “agua a los barrios” en el marco de las medidas nacionales de prevención de la pandemia.

Las declaraciones de Motta resonaron enseguida. Las primeras críticas provinieron desde la organización política cordobesa Más democracia, que reprodujeron un video con los dichos y los repudiaron a través de Facebook. “Los voceros de la apología del horror aún hoy pululan por algunos medios de comunicación. Uno de ellos es Miguel Ángel Motta (que) antes que termine el mes de la Memoria dedicó varios minutos (de su programa) a ponderar y ensalzar a los militares de la dictadura militar y se despachó con frases contrarias a la vida democrática”, remarcaron.

Desde la red de Espacios para la Memoria locales consideraron que los dichos del conductor son “un ataque a la memoria de las víctimas, a la lucha históricas de los organismos de Derechos Humanos, a sus principales líderes y a nuestra ciudadanía que cada 24 de marzo año tras año, manifiesta su rechazo al Terrorismo de Estado” y exhortaron a las autoridades del canal a “tomar medidas correspondientes”.

REPUDIO DE LA COMISIÓN DE LA MEMORIA DE CÓRDOBA A LOS DICHOS DE MIGUEL ÁNGEL MOTTA

La Comisión Provincial de la Memoria y los Espacios de Memoria de Córdoba repudian las expresiones negacionistas y agraviantes realizadas por el sr. Miguel Angel Motta en el programa — Espacios para la Memoria de Córdoba (@espaciosmemoria) March 31, 2020

“La memoria no se destruye ni se mancha. Ataques de esta naturaleza sólo reafirman nuestra convicción de seguir caminando por más Memoria Verdad y Justicia”, concluyeron. Se sumaron al reclamo la Comisión Provincial por la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo.