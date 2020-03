El presidente volvió a cuestionar a las personas que violaron la cuarentena obligatoria y descartó el estado de sitio.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández cuestionó a las personas que violan la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus. También fue crítico con quienes dejaron el país cuando ya se había declarado la pandemia.

“Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó el mandatario.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos», lamentó. Luego, agregó: “Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”.

De todas maneras, resaltó la actitud de quienes se quedan en sus casa: “La inmensa mayoría de los argentinos está en sus casa dejando pasar el tiempo como puede”.

El Jefe de Estado valoró el trabajo que se realiza desde el gobierno y el seguimiento del operativo de crisis que está realizando a través de sus ministros, las fuerzas de seguridad y el Ejército. “Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, sostuvo.

“Lo único que les pido es que cumplan la ley. Hay un decreto de necesitad y urgencia vigente. La Argentina de los vivos y los pícaros no existe más en este momento y espero que no exista más”, concluyó.