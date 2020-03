«El gobierno anterior se gastó toda la plata del fondo de garantía de sustentabilidad para sostener la bicicleta y la fuga de divisas”, aseguró Fernández. «El gobierno anterior se gastó toda la plata del fondo de garantía de sustentabilidad para sostener la bicicleta y la fuga de divisas”, aseguró el presidente Alberto Fernández al asegurar que espera la auditoría del FMI para que el organismo multilateral pueda ver la situacion de quebranto en que dejó la economía Mauricio Macri. A su vez, se refirió al aumento de las retenciones que está en carpeta y le pidió a las entidades rurales que puedan «entender cuál es la situación económica».

Fernández aseguró que se sintió respaldado por el FMI luego de que el organismo multilateral coincidiera con el Gobierno en que la deuda argentina no es sostenible. “En materia económica teníamos razón, no estábamos encaprichados, cuando dije en campaña que Argentina estaba en default, me dijeron que estaba asustando a los mercados, pero estaba diciendo la verdad”, aseguró. “Cuando el Fondo dice que Argentina no puede pagar está diciendo exactamente eso. Con el ministro Martín Guzmán hemos logrado que el fondo entendiera que decíamos la verdad y que teníamos razón”, agregó.

Además, el presidente hizo referencia a la revisión del artículo IV que realizará el FMI para monitorear las cuentas argentinas. “Queremos que vean lo que han dejado, yo no miento, que vean lo que no quisieron ver”, aseguró. “Que miren cómo se frenaron las obras públicas y lo que dejaron para pagar a los jubilados”, concluyó. La semana que viene habrá una nueva misión del FMI en Argentina.

Retenciones

“Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo”, aseguró Fernández en respuesta a si mantendría un encuentro con la Mesa de Enlace, durante una entrevista por Radio 10. Tras un largo encuentro entre Basterra y las entidades rurales, todavía no fue definido el nuevo esquema de retenciones. Mientras tanto, el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior continúa cerrado y el lunes habrá una nueva reunión.

“Esta vez el esfuerzo no lo van a hacer los que menos tienen, lo van a hacer los que están en mejores condiciones, que son los que exportan, le pido al campo comprensión y ayuda”, aseguró Fernández. “Tienen que entender la situación argentina, el mismo FMI dice que el país no puede pagar sus deudas, si el Fondo dice eso se darán cuenta en qué estado están las arcas públicas, no puede ser que a uno le pidan al mismo tiempo que supere el déficit fiscal, pero nadie quiere aportar nada”, enfatizó. Además, el mandatario se refirió al llamado grupo de productores autoconvocados y dijo que tienen una intencionalidad política dado que están influenciados por dirigentes del PRO. “Tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores, porque no es lo mismo que hable un presunto chacarero que un dirigente encubierto”, aseguró. Pese a las amenazas de tractorazos, cortes de ruta o cese de comercialización que proponen desde ese grupo, el presidente dijo que está tranquilo: “No hay mayor indecencia que no cumplir con la palabra, y yo estoy cumpliendo con los que nos votaron, que sabían qué queríamos nosotros como fuerza política”.