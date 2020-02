El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se molestó porque Alberto Fernández no podrá asistir a la asunción del nuevo presidente uruguayo.

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y ex senador, Miguel Ángel Pichetto, valoró los primeros pasos de Alberto Fernández en materia de política internacional, aunque cuestionó que el primer mandatario no participe de la asunción del presidente electo en Uruguay, Luis Lacalle Pou, y que aún no se haya reunido con su par Jair Bolsonaro.

El dirigente de Juntos por el Cambio remarcó que su espacio «respaldó a Guzmán en el Congreso para que lleve adelante la negociación de la deuda y para evitar el default», que «generaría situaciones más dramáticas» que las actuales. Respecto a la ayuda del papa Francisco a la Argentina para renegociar la deuda, Pichetto expresó: «No creo mucho en esas ayudas porque la economía y la realidad no tiene nada que ver con el espíritu y la religión». Asimismo, calificó como «muy bueno» que la primera visita de Alberto Fernández como presidente haya sido a Israel y lamentó «profundamente que la Argentina quede afuera de la asunción del presidente de Uruguay», el próximo domingo a la mañana, falta que se debe a que ese día el primer mandatario argentino debe dar comienzo a las sesiones legislativas del Congreso.

El ex candidato a vicepresidente consideró que Alberto Fernández podría haber dispuesto que su discurso en el Congreso sea a las 18:00 y así evitar faltar: «¿Quiénes no van a la asunción de Lacalle? Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina». «Hay un esquema de vocación por la izquierda latinoamericana.

Está el motivo del discurso parlamentario, pero creo que la relación con Uruguay, la consolidación del Mercosur y un primer contacto con Bolsonaro hubiera sido muy útil para la región. El discurso en el Congreso podría haber sido a las seis de la tarde», subrayó Pichetto.