Hay “multiplicidad de conversaciones y gran cantidad de mensajes de texto y audio, que vinculan a Stornelli con las actividades llevadas a cabo por la organización”, consideró Ramos Padilla. Hubo 92 mensajes en un día.

El fiscal Carlos Stornelli y el espía ilegal Marcelo D’Alessio mantenían un contacto telefónico muy fluido. Llegaron a intercambiar 92 mensajes de whatsapp en apenas 11 horas, según reconstruyó el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien procesó al funcionario judicial con asiento en Comodoro Py el pasado 18 de diciembre, en el marco del D’Alesiogate. Lo consideró parte de una asociación ilícita dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal. Lo procesó por su participación en 7 hechos.

En el procesamiento del fiscal, que se extendió por más de 500 páginas, Ramos Padilla realizó, entre otros, un análisis pormenorizado de los mensajes que intercambiaron el falso abogado y Stornelli. Se trata de un estudio de los chats que cruzaron por la aplicación Whatsapp y que estaban en el Iphone X de D’Alessio. Allí hay registros entre el 23 de diciembre de 2018 (no se pudo ver qué pasó antes de esa fecha) y el 6 de febrero de 2019. De esos 46 días hubo intercambios entre ambos en 27. “Las conversaciones con Stornelli podrían catalogarse como de las más fluidas que constan en el teléfono de D´Alessio”, remarcó el magistrado. A esto se suman las comunicaciones telefónicas que reconocieron haber mantenido y cuyo contenido no quedó registrado en el teléfono.

En apenas un mes y medio de registro “se constataron al menos 8 operaciones, 5 encuentros personales, multiplicidad de conversaciones y gran cantidad de mensajes de texto y audio, que vinculan a Stornelli con las actividades llevadas a cabo por la organización”, escribió el juez de Dolores.

Por ejemplo, el 28 de diciembre, las comunicaciones entre el fiscal y el espía se extendieron entre las 9.44 y las 20.39. “Se enviaron 92 mensajes (44 remitidos por Stornelli y 48 por D’Alessio) en un lapso de 11 horas en total -con interrupciones propias del medio”, destacó Ramos Padilla. “Ese día la conversación la inicia Stornelli y es él quien la retoma ante algunas pausas pidiendo algo en particular o enviando alguna nota de prensa relacionada con la causa ‘cuadernos’, sobre la que ya habían conversado días antes acerca de la situación de (Eduardo) Eurnekián”. Por citar otro ejemplo, el 8 de enero, cuando D’Alessio visita a Stornelli en Pinamar, también se produjo un profuso intercambio de mensajes.

A la hora de evaluar este material, Ramos Padilla resaltó que se trata de las “propias manifestaciones” del fiscal, de “mensajes de audio y texto -también fotografías y videos- que envía y recibe el propio Stornelli, que se reiteran y guardan un correlato con el resto de las constancias de la causa”. “No se trata de dichos de terceros, se trata del propio imputado recibiendo y reclamando la actividad de un ‘espía’ para la realización de actividades prohibidas por la ley 25.520”, agregó Ramos Padilla, en relación a la Ley de Inteligencia Nacional.

Los chats se intercambian a distintas horas, que en muchas ocasiones sobrepasaron la medianoche. “Esto es un claro signo de confianza que se reafirma en el tono de la conversación, en algunos giros afectuosos tales como los apelativos ‘Carlitos’ o ‘Marce’”, subrayó el juez, para quien no hay dudas: Stornelli y D’Alessio “actuaron en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración prohibidas por la ley” y sirvieron para atender las investigaciones del fiscal, “su carrera profesional o sus asuntos familiares”.

Sin ir más lejos, D’Alessio se exhibe ante Stornelli como un “espía” que le trae y provee información de inteligencia, “le propone cámaras ocultas, le soluciona problemas personales y hasta actúa como asistente de su fiscalía acompañando denunciantes ‘en pánico’ hasta el interior de ese sede ubicada en el 5to. piso del edificio de Comodoro Py”.

Los mensajes de texto y de audio se complementan con otras pruebas, como informes, documentos, cámaras ocultas, expedientes judiciales, declaraciones, “y también con otras comunicaciones que, en paralelo, quedaron también registradas en el teléfono de D´Alessio, como aquellas que les enviaba a otros de los principales involucrados en las operaciones –Bogoliuk o Santoro-, a las víctimas (Brusa Dovat, Etchebest, etc.) o a terceros cercanos al imputado, como Mario Montoto”, agregó el juez de Dolores, para resaltar que la comprobación del vínculo se dio por distintas vías.

Los principales chats

A continuación se destacan los principales chats entre Stornelli y D’Alessio, que bajó la Comisión Provincial por la Memoria del Iphone X del espía.

*Los contactos se inician el 24 de diciembre de 2018. El 28, Stornelli le escribe a D’Alessio: “Convencelo a rodrigo”, en referencia a Rodrigo González, quien era abogado de Fariña.

D’Alessio, que estaba en DF, Mexico, le responde: “Yo llego el 6 y le hago una cámara oculta y la presento en tu fiscalía por un tercero! Sino Rodri tiene q renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia B”. Estaban hablando de realizarle una cámara oculta a un abogado, se estima que a José Ubeira.

*D’Alessio, le pregunta el mismo 28 de diciembre: “Te interesa un caso de terrorismo?”

Stornelli: “Me interesa”.

D’Alessio: “A la vuelta te lo doy a vos y lo coordinamos con santoro? Es la embajada paralela de Irán q está en Montevideo. Si macri o Maria Eugenia llega a comprar el cemento o Diésel q ofrecen con cobertura de empresas rusas, nos quitan el acuerdo del FMI!! Te vas a ganar más que un premio. Mucho más!!”.

*D’Alessio se refiere luego al caso del empresario Pedro Etchebest: “Lo de Pedro yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto”.

*El mismo 28 de diciembre, Stornelli inicia un diálogo: “Dame una mano”.

D’Alessio: “Obvio. Yo lo empomo al abogado q te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago!!”.

Stornelli le envía una nota publicada en el diario Página 12 por el abogado Maximiliano Rusconi, hoy abogado de Julio De Vido, entre otros.

D’Alessio: “Todo el texto tiene correcciones de puño realizadas por la señora CFK”.

Stornelli: “Sí. Pero lo que tenemos es una vacuna. La sota mostro los pies”, escribe, que según la reconstrucción de los investigadores hace alusión a Ubeira.

D’Alessio: “Tal cual. Llego y nos vemos afuera. Dejame que haga lo que te imagines sin qué nadie se de cuenta. Las cosas lindas las hago sin q nadie se entere. Contá 100% conmigo. Mario un día me dijo q te aprecia y para mí eso es más q una instrucción”. Stornelli, contesta, hablando de Mario Montoto: “Es mi hermano”.

D’Alessio: “No se habla más. Lo q sea es ‘lo que sea’».

*También el 28 de diciembre, Stornelli le escribe: “Yo mañana me voy a Pinamar”. Y pactan verse en CR.

D’Alessio: “Hola Carlos! El martes a que hora no te parece invasivo para la familia? Así voy a verte a pina y organizamos lo del abogado hdp q te quiere girar? Yo me adapto!”.

*El 10 de enero, el fiscal vuelve a iniciar una conversación.

Stornelli: “Como estas?”.

D’Alessio: “Qué olfato!!! Recién estaba con el AMIGO MM … Te quiere más q yo juaaaaaaaaaa … Toy con un PSA. Salgo y te llamo q no tiene por q tener info!!! Me das 15? .. Ah, ya le llegó anoche mensaje al 1”.

*El 11 de enero, Stornelli avanza contra el ex de su actual pareja: “Jorge Christian Castanon. Decia q era piloto de la marina. Despues lo echaron no se xq Ahora dice q trabaja en United. Siempre fue bsgayero Peruano”.

D’Alessio: “Ya me encargo”. Se envían audio. Agrega D’Alessio: “Él es especialista en reconstrucción y restauración militar. El 90 % los exporta. Mañana lo veo”.

El 14 de enero, Stornelli vuelve a mostrarse interesado en el caso Castañón: “Averiguaste algo del peruano?”.

Al día siguiente, D’Alessio le cuenta: “Estuve mirando en el Org Chart y veo que Castanon/ Jorge de EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal Andrew Ashbury (WHQUX). Es un primer oficial de United Express. La subsidiaria regional. O sea que si es la persona que buscas y viene a Argentina no lo hace trabajando”. Y le añade: “Mandame algo más afectivo q un ‘ok’!!! Juaaaa. Viste q el peladito te cumple??? Vos decidís si lo corto en usa o acá”.

*El 16 de enero, D’Alessio continúa brindándole información sobre el ex de su pareja, Florencia Antonini: “Hola!!! NO ES EMPLEADO DE UNITED (EL ÁREA INTERNACIONAL). USA PASAJES A DISPONIBILIDAD. HAGO LO Q QUIERAS” (el mensaje fue escrito en mayúsculas).

Stornelli: “DONDE TRABAJA?”

D’Alessio: “Trabaja actualmente en united express. Una LOW cost q es un desprendimiento de cabotaje de UA”.

Stornrelli: “Porq viqja tanto? Esta rodo el tiempo arrriba de un avion. Pero no x trabajo”.

D’Alessio: “Trabaja pero no en united airlines. Consigue pasajes gratis y de upa. También con descuentos. Léase: BAGAYERO”.

Stornelli: “Q se puede hacer?”

D’Alessio: “Lo tenemos q ver personalmente.”.

Stornelli: “El sabado lo veo a pasqualini” (en su indagatoria, el fiscal dijo ser íntimo amigo de Claudio Pasqualini, jefe actual del Ejército, a quien dijo haber recibido en su carpa en el balneario CR, durante su estadía en Pinamar).

D’Alessio : “Tal cual. No tiene la licencia internacional. NO PUEDE REALIZAR VUELOS Q NO SEAN DE CABOTAJE”.

Stornelli: “Pero puede conseguir tantos pasajes gratis?”. “Se puede advertir en algun lado del bagayo? O no vale la pena”.

*El 16 de enero, Stornelli le escribió el ya famoso “Dame merca que me ocupo. Merca quiere decir info”, aclaró luego.

*El mismo día, D’Alessio hace menciones a distintas operaciones, desde el caso Talevi al de Gonzalo Brusa Dovat, ejecutivo de PDVSA: “Hola!!!!!! A ver cuando se vuelve q ya lo extrañamos por Baires!!!! Ya puse en marcha el plan con la cámara loca para ese ganz … Esta volviendo a Baires y calculamos q el martes 5 se va a hacer en una sala de reuniones de un hotel q nos brinda todas las cámaras accesorias a las q usamos dentro del recinto…. Respecto a Talevi y la plata, te espero q vuelvas. Mañana voy a hacer q se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, q sigue operando en el país. Si es lo q imagino, además del informe q tengo q armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor Argentino qué seguro le vas a sacar mucho provecho!!”.

*El 30 de enero, el espía ilegal le cuenta al fiscal: “Listo el centeno de PDVSA … No paró de dar datos chequeables durante dos horas!! El lunes, te lo siento (antes q lo maten)”.

Stornelli: “Perfecto”.

D’Alessio: “Esa es mi égida!! Jaaaaa. Trabajamos prolijo! Sale en tapa del domingo de Clarín”.

El 2 de febrero, D’Alessio coordina llevarlo a la fiscalía federal N.º 4 de Comodoro Py: “Hola Carlos! Ahora le tengo q pegar para q se calle!!! Te parece bien llevártelo a las 10:30 por el frente?”. Finalmente, dos días después lo lleva: “Estoy con el paquete arriba. Tiene un susto.…”

En síntesis: para Ramos Padilla “el fiscal se valió de ‘espías’ con quienes intercambiaba información para avanzar en supuestas líneas de investigación, promover denuncias o disuadir a abogados ‘molestos’ (caso Ubeira), al tiempo que utilizaba esa relación también para reclamar información sobre asuntos personales (caso Castanon).”

Por todo esto lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción y violar a la Ley de Inteligencia Nacional, que sanciona con penas de 3 a 10 años de prisión a aquellos funcionarios que realicen tareas de inteligencia ilegales.